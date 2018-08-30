Yollarına kırmızı halı serdiler

Yeşil sahaların yıldızlarından Cristiano Ronaldo, Arjantinli modelin de hayatını değiştirdi. Bir süredir Ronaldo ile birlikte olan Georgina Rodriguez, 75. VenediK Film Festivali'nin de önemli konukları arasında.
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