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Yollarına kırmızı halı serdiler

Dünyanın en ünlü erkeklerinden birinin kalbini çaldı, herkes onu tanıdı.

Hürriyet Haber
30.08.2018 - 12:58 | Son Güncelleme:
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Yollarına kırmızı halı serdilerNext

Yeşil sahaların yıldızlarından Cristiano Ronaldo, Arjantinli modelin de hayatını değiştirdi. Bir süredir Ronaldo ile birlikte olan Georgina Rodriguez, 75. VenediK Film Festivali'nin de önemli konukları arasında.

Fotoğraflar: Backgrid UK

Etiketler: cristiano ronaldo , georgina rodriguez , alana martina

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