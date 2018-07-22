Yolda görenler 'yok artık' dedi!

Almanya’da yaşayan gurbetçiÜmit Şimşek, tatil için geldiği Türkiye’de üstü açık lüks otomobilini resmi trafik polisi otosu gibi giydirdi. Şimşek, Almanya’ya dönüşünde aracıyla otobanda seyrederken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Şimşek'in otomobilini bu haliyle sınır kapısından nasıl geçirdiği ise anlaşılamadı.
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