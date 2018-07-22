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    Yolda görenler 'yok artık' dedi!

    Almanya’da yaşayan gurbetçi Ümit Şimşek, tatil için geldiği Türkiye’de üstü açık lüks otomobilini resmi trafik polisi otosu gibi giydirdi. Şimşek, Almanya’ya dönüşünde aracıyla otobanda seyrederken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Şimşek'in otomobilini bu haliyle sınır kapısından nasıl geçirdiği ise anlaşılamadı.

    Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)
    22.07.2018 - 12:16 | Son Güncelleme:
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    Yolda görenler yok artık dediNext

    Almanya’nın başkenti Berlin’de yaşayan Türk vatandaşı Ümit Şimşek, tatil için geldiği Türkiye’de otomobiline yaptığı şeyle 'yok artık' dedirtti.

    Etiketler: sahte trafik polisi

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