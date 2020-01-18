Yola çıkacaklar dikkat! Otomobil sahiplerine önemli uyarı...
Yarıyıl tatilinin başlamasına günler kala tatil için aracıyla yola çıkacak ailelere uyarı geldi.
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Olumsuz hava koşullarının sadece sürüşü etkilemekle kalmadığını, aynı zamanda sürüş performansını da etkilerken, aracın kış koşullarında yolculuğa en uygun şekilde hazırlanması için yapılması gerekenleri şöyle sıralanabilir...
Araçta bulundurulması gerekli malzemelerin kontrolü, yolda kalındığı durumlarda doğabilecek tehlikelerin önlenmesine yardımcı olur...
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Antifriz kontrolü
Motor korumasında önemli bir rolü olan antifrizin kontrol edilip, özelliğini yitirmişse yenilenmesi gerekmektedir.
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Lastik kontrolü
Zorunlu kış lastiği uygulamasından ötürü, bu aylarda kış lastiklerine geçilmiş olması gerekiyor.
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Kış lastikleri için de diş derinlikleri ve lastik havalarının kontrolü buzlu ve kaygan olan yollarda aracın kontrolünü kolaylaştırır.
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Cam suyu ve silecek lastiklerinin kontrolü
Cam suyu ve sileceklerin kontrolü uygun görüş sağlar.
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Ayrıca görüşü etkileyen bir diğer husus olan camlardaki uzun süreli buğulanmaya karşı da cam rezistansının kontrol edilmesi gerekmektedir.
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Akü şarj durumu kontrolü
Akü şarjı azaldığında marş sırasında motor çalışmaz (marş basmaz) ya da zor dönerek çalışır, bu durumda ya şarj edilmeli ya saf su eklenmeli ya da yenisiyle değiştirilmelidir.
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Eğer akü yeni alınmışsa ve sağlam olduğuna eminsek ancak şarj düşük çıkıyorsa aracın şarj siteminde (alternatörde) bir arıza var demektir.
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Fren ve debriyaj balatalarının kontrolü
Fren balatalarının yaklaşık 30.000 km, debriyaj balatalarının yaklaşık 100.000 km’ de değiştirilmesi gerekir.
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Fren balatalarının kötü durumda olması disklerin aşınmasına ve ani frenlemede araç kontrolünün kaybedilmesine sebep olur.
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Araçta kalkış sırasında titreme ve silkeleme olması debriyaj sistemindeki sorundan kaynaklanıyor olabilir.
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Aydınlatma sistemi ve ampullerin kontrolü
Aydınlatma ve ampullerin kontrolü kolaylıkla görebilmemizi ve görünürlüğümüzün artmasını sağlar.
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Araç kaloriferi kontrolü
Kalorifer hortumları, vana ve ızgaraların kontrol edilmesi, kalorifer peteklerinin kireçlenmesini önlemek için antifiriz kullanılması, kalorifer az üflüyorsa polen filtresinin kontrol edilip değiştirilmesi gerekir.