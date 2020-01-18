MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri Yola çıkacaklar dikkat! Otomobil sahiplerine önemli uyarı...
GeriEkonomi Yola çıkacaklar dikkat! Otomobil sahiplerine önemli uyarı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
Haber Giriş: 18 Ocak 2020 - 01:23, /

Yola çıkacaklar dikkat! Otomobil sahiplerine önemli uyarı...

Yarıyıl tatilinin başlamasına günler kala tatil için aracıyla yola çıkacak ailelere uyarı geldi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Olumsuz hava koşullarının sadece sürüşü etkilemekle kalmadığını, aynı zamanda sürüş performansını da etkilerken, aracın kış koşullarında yolculuğa en uygun şekilde hazırlanması için yapılması gerekenleri şöyle sıralanabilir...

2

Araçta bulundurulması gereken malzemelerin (zincir/palet, çekme halatı, takoz, yedek ampuller v.s.) kontrolü.

3

Araçta bulundurulması gerekli malzemelerin kontrolü, yolda kalındığı durumlarda doğabilecek tehlikelerin önlenmesine yardımcı olur...

4Antifriz kontrolü

Antifriz kontrolü

Motor korumasında önemli bir rolü olan antifrizin kontrol edilip, özelliğini yitirmişse yenilenmesi gerekmektedir.

5Lastik kontrolü

Lastik kontrolü

Zorunlu kış lastiği uygulamasından ötürü, bu aylarda kış lastiklerine geçilmiş olması gerekiyor.

6

Kış lastikleri için de diş derinlikleri ve lastik havalarının kontrolü buzlu ve kaygan olan yollarda aracın kontrolünü kolaylaştırır.

7Cam suyu ve silecek lastiklerinin kontrolü

Cam suyu ve silecek lastiklerinin kontrolü

Cam suyu ve sileceklerin kontrolü uygun görüş sağlar.

8

Ayrıca görüşü etkileyen bir diğer husus olan camlardaki uzun süreli buğulanmaya karşı da cam rezistansının kontrol edilmesi gerekmektedir.

9Akü şarj durumu kontrolü

Akü şarj durumu kontrolü

Akü şarjı azaldığında marş sırasında motor çalışmaz (marş basmaz) ya da zor dönerek çalışır, bu durumda ya şarj edilmeli ya saf su eklenmeli ya da yenisiyle değiştirilmelidir.

10

Eğer akü yeni alınmışsa ve sağlam olduğuna eminsek ancak şarj düşük çıkıyorsa aracın şarj siteminde (alternatörde) bir arıza var demektir.

11Fren ve debriyaj balatalarının kontrolü

Fren ve debriyaj balatalarının kontrolü

Fren balatalarının yaklaşık 30.000 km, debriyaj balatalarının yaklaşık 100.000 km’ de değiştirilmesi gerekir.

12

Fren balatalarının kötü durumda olması disklerin aşınmasına ve ani frenlemede araç kontrolünün kaybedilmesine sebep olur.

13

Araçta kalkış sırasında titreme ve silkeleme olması debriyaj sistemindeki sorundan kaynaklanıyor olabilir.

14Aydınlatma sistemi ve ampullerin kontrolü

Aydınlatma sistemi ve ampullerin kontrolü

Aydınlatma ve ampullerin kontrolü kolaylıkla görebilmemizi ve görünürlüğümüzün artmasını sağlar.

15Araç kaloriferi kontrolü

Araç kaloriferi kontrolü

Kalorifer hortumları, vana ve ızgaraların kontrol edilmesi, kalorifer peteklerinin kireçlenmesini önlemek için antifiriz kullanılması, kalorifer az üflüyorsa polen filtresinin kontrol edilip değiştirilmesi gerekir.

16
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi