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Yoksul bir kenar mahallede doğdu şimdi milyon dolarlık yatlarda tatil yapıyor

Müzik dünyasının kraliyet ailesi olarak bilinen Beyonce ve eşi Jay Z, lüks tatillerini sürdürüyor. Birlikte çıktıkları On The Run 2 turnesine kısa bir mola veren çift, son olarak İtalya'nın gözde tatil beldelerinden Ponza'da görüntülendi.

Hürriyet Haber
25.07.2018 - 16:22 | Son Güncelleme:
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Yoksul bir kenar mahallede doğdu şimdi milyon dolarlık yatlarda tatil yapıyorNext

Çocuklarıyla birlikte mavi yolculuğa çıkan Beyonce ve Jay z'in içinde görüntülendiği yat da en az ünlü çift kadar ilgi çekti.

Etiketler: kısmet yat

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