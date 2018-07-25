Yoksul bir kenar mahallede doğdu şimdi milyon dolarlık yatlarda tatil yapıyor
Müzik dünyasının kraliyet ailesi olarak bilinen Beyonce ve eşi Jay Z, lüks tatillerini sürdürüyor. Birlikte çıktıkları On The Run 2 turnesine kısa bir mola veren çift, son olarak İtalya'nın gözde tatil beldelerinden Ponza'da görüntülendi.
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