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    YÖKDİL ne zaman? ÖSYM'den son uyarı!

    YÖKDİL ile akademik anlamda kariyer elde etmek isteyen vatandaşlar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirdi. Başvurularını zamanında yapamayan adaylar ise ÖSYM'nin YÖKDİL geç başvuru imkanından yararlanabilecek. Peki, YÖKDİL ne zaman yapılacak? İşte, sınavın tarihi ve detaylı bilgiler

    Hürriyet Haber
    01.10.2019 - 09:20 | Son Güncelleme:
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    YÖKDİL ne zaman ÖSYMden son uyarıNext



    Akademik kariyer hedefi olan adayların yabancı dil anlamındaki tasdikine olanak sağlayacak olan YÖKDİL, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacak. Peki, YÖKDİL ne zaman yapılacak? İşte, ÖSYM'nin son uyarılarda bulunduğu geç sınav başvurusu hakkında bazı bilgiler

    YÖKDİL NE ZAMAN?

    YÖKDİL sınavı 3 Kasım tarihinde yurt genelinde yapılacak. Saat 10.15'te başlayacak olan sınav, toplam 180 dakika sürecek. Adaylar sınav sonuçlarını sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle kullanabilecek.

    YÖKDİL GEÇ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

    13-23 Eylül tarihleri arasında yapılan YÖKDİL başvurusunu kaçıranlar için geç başvurular, 2 Ekim tarihine kadar devam edecek. Öğrenciler, 2 Ekim tarihine kadar başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.

    Etiketler: yökdil sınavı ne zaman

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