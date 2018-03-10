Haberler >Avrupa>Yok böyle hırsızlık! Motoruna varıncaya kadar götürmüşler
Yok böyle hırsızlık! Motoruna varıncaya kadar götürmüşler
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı (KRV) Düsseldorf kenti yakınlarındaki Neuss şehrinde, ses sanatçısı Cihan Metin’in oğlu Özcan Metin’e ait otomobil akıl almaz bir şekilde soyuldu. Lüks aracın motorundan koltuklarına kadar ne varsa söküldü.
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