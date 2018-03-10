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Yok böyle hırsızlık! Motoruna varıncaya kadar götürmüşler

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı (KRV) Düsseldorf kenti yakınlarındaki Neuss şehrinde, ses sanatçısı Cihan Metin’in oğlu Özcan Metin’e ait otomobil akıl almaz bir şekilde soyuldu. Lüks aracın motorundan koltuklarına kadar ne varsa söküldü.

İHA
10.03.2018 - 13:15 | Son Güncelleme:
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Yok böyle hırsızlık Motoruna varıncaya kadar götürmüşlerNext

OTOMOBİLİNİ iki gün önce satın aldığını belirten Özcan Metin, olayla ilgili şunları söyledi:  “Sabah uyandım. İşe gitmek için evden çıktım. Aracımı paramparça görünce şoka girdim."

Etiketler: avrupadan haberler , ALMANYA , oto hırsızları , ÖZCAN METİN

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