Yok Artık Dedirten Hediyeler!
Ünlülerden Sevgililerine Yok Artık Dedirten Hediyeler!
Beyonce, kocası Jay-Z için 40 milyon dolar değerinde jet aldı. 15 kişilik jetin içinde bir adet oturma odası, yatak odası, mutfak ve 2 banyo yer alıyor.
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Onlarınki biten bir bir evlilik olsa da mutlu günlerinden akıllarda Angelina Jolie’nin eşi Brad Pitt için aldığı helikopter kaldı. 1.6 milyon dolarlık helikopter en pahalı nişan hediyelerinden biri olarak tarihteki yerini aldı.
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Katy Perry, eski eşi Russell Brand’in 35. yaş gününde, Richard Branson’ın uzaya yolculuk girişimi Virgin Galactic’ten 200.000 dolarlık bilet hediye etmişti.
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Akıllara kazınan bir aşk hikayesi! David Beckham, eşi Victoria Beckham için Napa Valley’de şarap bağı satın aldı. Ünlü futbolcunun bu hediye için 7 basamaklı bir rakam ödediği biliniyor!
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