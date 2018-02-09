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09 Şubat 2018 - 18:10,

Yok Artık Dedirten Hediyeler!

Ünlülerden Sevgililerine Yok Artık Dedirten Hediyeler!

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1

Beyonce, kocası Jay-Z için 40 milyon dolar değerinde jet aldı. 15 kişilik jetin içinde bir adet oturma odası, yatak odası, mutfak ve 2 banyo yer alıyor.

Siz de sevdiklerinizi, Anadolu Yakası’nın en değerli projesiyle mutlu etmek isterseniz tıklayın!

2

Onlarınki biten bir bir evlilik olsa da mutlu günlerinden akıllarda Angelina Jolie’nin eşi Brad Pitt için aldığı helikopter kaldı. 1.6 milyon dolarlık helikopter en pahalı nişan hediyelerinden biri olarak tarihteki yerini aldı.

Siz de sevdiklerinizi, Anadolu Yakası’nın en değerli projesiyle mutlu etmek isterseniz tıklayın!

3

Katy Perry, eski eşi Russell Brand’in 35. yaş gününde, Richard Branson’ın uzaya yolculuk girişimi Virgin Galactic’ten 200.000 dolarlık bilet hediye etmişti.

Siz de sevdiklerinizi, Anadolu Yakası’nın en değerli projesiyle mutlu etmek isterseniz tıklayın!

4

Akıllara kazınan bir aşk hikayesi! David Beckham, eşi Victoria Beckham için Napa Valley’de şarap bağı satın aldı. Ünlü futbolcunun bu hediye için 7 basamaklı bir rakam ödediği biliniyor!

Siz de sevdiklerinizi, Anadolu Yakası’nın en değerli projesiyle mutlu etmek isterseniz tıklayın!

5

Hollywood ünlüleri, sevgililerine bu hediyeleri 2017 yılından önce aldı. 2017 sonrası, hayatlarındaki o en değerli insanı mutlu etmenin yolunun Anadolu yakasından geçtiğini o zamanlar bilmiyorlardı. Ama artık siz biliyorsunuz! Dünyaca ünlü bu yıldızların gerisinde kalmamanın yolu, bu sene 14 Şubat’ta Sinpaş Finans Şehir’den geçiyor. Sevgilisine aşkını dillere destan şekilde göstermek isteyenler, ödeme planı ve

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