Haberler >Eğitim>YÖK açıkladı... Hangi ilde hangi vakıf üniversiteleri var? İşte il il listesi
YÖK açıkladı... Hangi ilde hangi vakıf üniversiteleri var? İşte il il listesi
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan ‘Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu’nda, Türkiye’de bulunan vakıf üniversiteleriyle ilgili detaylı bilgiler bulunuyor. Buna göre, Türkiye’de en fazla vakıf üniversitesi İstanbul’da. Bu ildeki toplam 47 vakıf üniversitesinden ikisinde henüz eğitim öğretim başlamadı. Türkiye genelinde ise toplam 76 vakıf yükseköğretim kurumu bulunuyor. Bunlardan Fenerbahçe Üniversitesi dahil altısında henüz eğitim öğretim yapılmıyor, son kurulan Lokman Hekim Üniversitesi ise ilk kez bu sene öğrenci alacak. İşte YÖK verilerine göre il il vakıf üniversiteleri ve vakıf meslek yüksekokullarıyla birlikte, bu kurumların öğrenci ve akademisyen sayıları. (Kurumlar YÖK’ün ‘Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu’ndaki sıraya göre listelendi)
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.