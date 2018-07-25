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    YÖK açıkladı... Hangi ilde hangi vakıf üniversiteleri var? İşte il il listesi

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan ‘Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu’nda, Türkiye’de bulunan vakıf üniversiteleriyle ilgili detaylı bilgiler bulunuyor. Buna göre, Türkiye’de en fazla vakıf üniversitesi İstanbul’da. Bu ildeki toplam 47 vakıf üniversitesinden ikisinde henüz eğitim öğretim başlamadı. Türkiye genelinde ise toplam 76 vakıf yükseköğretim kurumu bulunuyor. Bunlardan Fenerbahçe Üniversitesi dahil altısında henüz eğitim öğretim yapılmıyor, son kurulan Lokman Hekim Üniversitesi ise ilk kez bu sene öğrenci alacak. İşte YÖK verilerine göre il il vakıf üniversiteleri ve vakıf meslek yüksekokullarıyla birlikte, bu kurumların öğrenci ve akademisyen sayıları. (Kurumlar YÖK’ün ‘Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu’ndaki sıraya göre listelendi)

    Hürriyet Eğitim Fotoğraflar: Arşiv
    25.07.2018 - 17:04 | Son Güncelleme:
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    ANKARANext

    ANKARA

    Atılım Üniversitesi
    Öğrenci sayısı: 7 bin 898
    Kadrolu öğretim elemanı sayısı: 465
    Kadrolu öğretim üyesi sayısı: 206

    Etiketler: Üniversite
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