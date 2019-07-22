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YKS sonuçları açıklandı... İşte öğrenciye verilecek evlerin kiraları

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sırada tercihler bulunuyor. Tercih yapmak isteyenlerin büyük çoğunluğu öncelikle İstanbul'u seçiyor. İşte İstanbul'da üniversitelere yakın semtlerdeki evlerin kiraları...

Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr
22.07.2019 - 00:54 | Son Güncelleme:
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YKS sonuçları açıklandı... İşte öğrenciye verilecek evlerin kiralarıNext

Üniversite sınavlarının sona ermesi ve puanların açıklanmasının ardından öğrenciler şimdi de seçecekleri okulları belirlemeye başladılar.

Etiketler: konut , kiralık , öğrenci , haberler

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