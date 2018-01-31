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Yiyin hanımlar! Bu iştah sizindir

Görünüşe göre bir deri bir kemik modeller ve oyuncular çok yakında tarihe karışacak.

Hürriyet Haber
31.01.2018 - 13:50 | Son Güncelleme:
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Yiyin hanımlar Bu iştah sizindirNext

Büyük olasılıkla sizin de dikkatinizi çekmiştir. Birkaç yıldır moda dünyasında başlayan "kıvrım" modası giderek müzik dünyasına oradan da sinemaya sıçrıyor. Çok değil daha birkaç yıl öncesine kadar zayıf kalmak için yarı aç gezen ünlüler artık "kemerleri gevşetti:" Bunun en çarpıcı örnekleri de önce bir moda çekiminde ardından da Grammy sahnesinde yaşandı.

Etiketler: rihanna , iskra lawrence , ashley graham

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