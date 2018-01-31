Yiyin hanımlar! Bu iştah sizindir

Büyük olasılıkla sizin de dikkatinizi çekmiştir. Birkaç yıldır moda dünyasında başlayan "kıvrım" modası giderek müzik dünyasına oradan da sinemaya sıçrıyor. Çok değil daha birkaç yıl öncesine kadar zayıf kalmak için yarı aç gezen ünlüler artık "kemerleri gevşetti:" Bunun en çarpıcı örnekleri de önce bir moda çekiminde ardından da Grammy sahnesinde yaşandı.
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