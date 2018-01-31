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Yiyeceklerin tazeliğini nasıl anlarsınız?

Bayat gıdalar tehlike saçıyor. Bunun için dikkatli olmak gerekiyor. İşte yiyeceklerin tazeliğini anlamanıza yarayacak püf noktaları...

Fotoğraflar: Alamy
31.01.2018 - 16:55 | Son Güncelleme:
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Yiyeceklerin tazeliğini nasıl anlarsınızNext

Bayatlayan gıdaların ürettikleri mikroorganizmalar ölümcül olabiliyor. Bu nedenle satın almadan önce ürünleri kontrol etmek önemli. Gıdaların taze olup olmadığını anlamak içinse birkaç püf noktasına dikkat etmek gerekiyor. İşte onlardan bazıları...

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