Yiyeceklerin tazeliğini nasıl anlarsınız?

Bayatlayan gıdaların ürettikleri mikroorganizmalar ölümcül olabiliyor. Bu nedenle satın almadan önce ürünleri kontrol etmek önemli. Gıdaların taze olup olmadığını anlamak içinse birkaç püf noktasına dikkat etmek gerekiyor. İşte onlardan bazıları...
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