Yırtmaçlı gece

Müzik dünyasının ünlüleri ABD'nin Las Vegas kentinde buluştu. Bu yıl 19'uncu kez düzenlenen Latin Grammy Ödülleri, düzenlenen bir törenle kazananlara verildi. Ödül töreninin kırmızı halı geçişi ise birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Kadın konukların bu yılki tercihi derin yırtmaçtan yana oldu. Yani bir başka deyişle Latin Grammy gecesi, kırmızı halıda yırtmaçlar gecesine dönüştü. İşte geceden objektiflere yansıyanlar.
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