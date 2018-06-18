Yine Mikonos'ta ortaya çıktı

Bir dönem Hollywood'un skandallar kraliçesi olarak tanınan Lindsay Lohan görünüşe göre artık daha sakin bir hayat sürüyor. Uzun süredir sesi soluğu çıkmayan Lohan bu sürenin ardından Yunanistan'ın Mikonos adasında tatil yaparken görüntülendi.
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