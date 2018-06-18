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Yine Mikonos'ta ortaya çıktı

Bir süredir hayatını kameralardan uzak sürdüren yıldız Mikonos'ta ortaya çıktı.

Hürriyet Haber
18.06.2018 - 13:29 | Son Güncelleme:
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Yine Mikonosta ortaya çıktıNext

 Bir dönem Hollywood'un skandallar kraliçesi olarak tanınan Lindsay Lohan görünüşe göre artık daha sakin bir hayat sürüyor. Uzun süredir sesi soluğu çıkmayan Lohan bu sürenin ardından Yunanistan'ın Mikonos adasında tatil yaparken görüntülendi.

Fotoğraflar; Backgrid UK

Etiketler: lindsay lohan , Tatil

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