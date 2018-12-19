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    Haberler >Gündem>Yıllardır arıyordu! Türkiye'de sadece 4 tane var

    Yıllardır arıyordu! Türkiye'de sadece 4 tane var

    Eskişehir’de, baba yadigârı kamyonu yıllardır arayan Atilla Çetinkaya mutlu sona ulaştı. Çetinkaya, çocukluk hatıralarının geçtiği 1963 model İngiliz yapımı kamyonu uzun bir çaba sonucu bulup satın aldı ve restore ederek tekrar yollara çıkarmak için çalışmaya başladı.

    İHA
    19.12.2018 - 12:06 | Son Güncelleme:
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    Yıllardır arıyordu Türkiyede sadece 4 tane varNext

    Eskişehir’de, yıllar önce ekmek teknesi olarak kullanılan hafriyat kamyonu, yarım asırlık hatıralarıyla bir vatandaşın hayali oldu. Babasının iş yapmak üzere aldığı ilk kamyonun yaklaşık 10 yıllık bir kullanımının ardından satılmasıyla Ali Çetinkaya, kendi işini kurduktan sonra bu aracın peşine düştü.

    Etiketler: kamyon , akaryakıt , restorasyon

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