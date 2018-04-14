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Yıllar onu da değiştirdi

İlk anda pek öyle gibi görünmüyor olabilir ama geçip giden yıllar Tuba Büyüküstün'ün görüntüsünü de değiştirdi.

İlk kez bir reklam filminde kamera karşısına geçen Tuba Büyüküstün'ü daha o sırada kimse tanımıyordu. Sonra 2003 yılında Sultan Makamı dizisinde rol aldı. O zamanlar güzeller güzeli bir oyuncu adayıydı. Aslına bakılırsa görüntüsü de bugünkünden çok farklıydı.

Hürriyet Haber
14.04.2018 - 13:32 | Son Güncelleme:
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Yıllar onu da değiştirdiNext

Sonra Çemberimde Gül Oya geldi. Zaten o diziden sonra da Tuba Büyüküstün kariyerinde hızla yükseldi.

Etiketler: tuba büyüküstün eski hali , tuba büyüküstün saç modelleri

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