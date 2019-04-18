Yıllar önce Kasımpaşa'da: Ünlü şarkıcının paylaşımı olay oldu

Ama kelimenin tam anlamıyla öyle oldu ve güçlü sesi, onu o dönemde yaşadığı mahalleden çıkarıp bambaşka yerlere getirdi. Sesi sayesinde adı da soyadı da değişti, elbette hayatı da! Bugün de geçmiş yıllardan bir anı olan siyah- beyaz fotoğrafını paylaşarak hayranlarını heyecanlandırdı ünlü şarkıcı.
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