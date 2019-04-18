Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Yıllar önce Kasımpaşa'da: Ünlü şarkıcının paylaşımı olay oldu

Yıllar önce Kasımpaşa'da: Ünlü şarkıcının paylaşımı olay oldu

Mütevazı evinin penceresinden dışarıyı seyrederken, objektife gülümseyen bu küçük kız günün birinde tüm Türkiye'yi sesiyle büyüleyeceğinden haberdar mıydı bilinmez.

HÜRRİYET ARŞİV

Hürriyet Haber
18.04.2019 - 14:28 | Son Güncelleme:
1 / 24
Yıllar önce Kasımpaşada: Ünlü şarkıcının paylaşımı olay olduNext

Ama kelimenin tam anlamıyla öyle oldu ve güçlü sesi, onu o dönemde yaşadığı mahalleden çıkarıp bambaşka yerlere getirdi. Sesi sayesinde adı da soyadı da değişti, elbette hayatı da! Bugün de geçmiş yıllardan bir anı olan siyah- beyaz fotoğrafını paylaşarak hayranlarını heyecanlandırdı ünlü şarkıcı.

HÜRRİYET ARŞİV

Etiketler: muazzez ersoy , hatice yıldız yevent , Nostalji , Nostaljinin Kraliçesi

En Yeni Kelebek Galeriler

Yıllar önce Kasımpaşa'da: Ünlü şarkıcının paylaşımı olay oldu

Yıllar önce Kasımpaşa'da: Ünlü şarkıcının paylaşımı olay oldu

Büyüdü, fotoğrafçılığa merak sardı

Büyüdü, fotoğrafçılığa merak sardı

Koruncukköy'ü açtılar

Koruncukköy'ü açtılar

Yatak odasını herkese gösterdi: Pencerenin önüne düzenek kurulmuş

Yatak odasını herkese gösterdi: Pencerenin önüne düzenek kurulmuş

Karan'ın yüzünü göstermediler

Karan'ın yüzünü göstermediler

Çocuk yıldız Mya- Lecia Naylor 16 yaşında hayata veda etti

Çocuk yıldız Mya- Lecia Naylor 16 yaşında hayata veda etti

Naz 1 yaşında!

Naz 1 yaşında!

İlk kez el ele

İlk kez el ele

Aileler memnun

Aileler memnun

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.