MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriYÄ±llar geçti o gülüÅŸ hiç deÄŸiÅŸmedi
GeriMagazin YÄ±llar geçti o gülüÅŸ hiç deÄŸiÅŸmedi
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Galeri :

Magazin
17 AralÄ±k 2019 - 10:00,

YÄ±llar geçti o gülüÅŸ hiç deÄŸiÅŸmedi

Filmleri hala kuÅŸaklar boyu seyrediliyor, her ne kadar artÄ±k eskisinden daha farklÄ± hayatlar sÃ¼rseler de onlar genÃ§ kuÅŸaklarÄ±n da yÄ±ldÄ±zlarÄ±. Peki ya o yÄ±ldÄ±zlar aradan geÃ§en zaman iÃ§inde nasÄ±l deÄŸiÅŸti.

INSTAGRAM, TWITTER, HÃœRRÄ°YET ARÅžÄ°V

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
1

Ä°ÅŸte birkaÃ§ kuÅŸaÄŸÄ±n hafÄ±zasÄ±nda hala genÃ§lik dÃ¶nemlerindeki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leriyle yer eden YeÅŸilÃ§am yÄ±ldÄ±zlarÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸimi.

FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, TwitterÂ 

2

Hale Soygazi, TÃ¼rk sinemasÄ±nÄ±n bir dÃ¶nemine damga vuran yÄ±ldÄ±zlardan biri.

MesleÄŸe manken olarak baÅŸlayan Soygazi, Saint Benoit Lisesi'nin orta kÄ±smÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ErenkÃ¶y KÄ±z Lisesi'ni bitirdi. Ãœniversitede FransÄ±z Filolojisi'nde okurken yarÄ±m bÄ±rakÄ±p Ä°sviÃ§re'ye gitti ve mankenlik kursu gÃ¶rdÃ¼.

INSTAGRAM, TWITTER, HÃœRRÄ°YET ARÅžÄ°V

3

1972'de bir gazetenin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± gÃ¼zellik yarÄ±ÅŸmasÄ±nda birini oldu. Sonra Ä°talya'da Avrupa Sinema GÃ¼zeli seÃ§ildikten sonra kamera karÅŸÄ±sÄ±ndaki kariyeri baÅŸladÄ±.

INSTAGRAM, TWITTER, HÃœRRÄ°YET ARÅžÄ°V

4

Soygazi o zamandan bu zamana Ã§ok sayÄ±da filmde oynadÄ±. BirÃ§ok Ã¶dÃ¼l kazandÄ±. BugÃ¼n eskisi kadar sÄ±k kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§mese de TÃ¼rk sinemasÄ±nÄ±n tarihine adÄ±nÄ± yazdÄ±rdÄ±.

INSTAGRAM, TWITTER, HÃœRRÄ°YET ARÅžÄ°V

5

Bulgaristan gÃ¶Ã§meni meÅŸhur pehlivan Kel AliÃ§o'nun torunu, bir zamanlar bir bankanÄ±n kredi istihbarat servisinde ÅŸef olarak Ã§alÄ±ÅŸan sonra da sinemaya geÃ§en Nuri AlÃ§o'nun ta kendisi bu fotoÄŸraftaki genÃ§ adam. BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla onu hemen tanÄ±dÄ±nÄ±z.

INSTAGRAM, TWITTER, HÃœRRÄ°YET ARÅžÄ°V

6

YeÅŸilÃ§am'Ä±n en Ã¼nlÃ¼ "kÃ¶tÃ¼ adamlarÄ±ndan" biri olan AlÃ§o, bir ilaÃ§ firmasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken Ses ve Hayat dergilerinin dÃ¼zenlediÄŸi yarÄ±ÅŸmaya katÄ±ldÄ± ve hayatÄ± deÄŸiÅŸti.

INSTAGRAM, TWITTER, HÃœRRÄ°YET ARÅžÄ°V

7

Meral Zeren YeÅŸilÃ§am'Ä±n bir dÃ¶nemine damga vuran yÄ±ldÄ±zlardan biriydi. Ortaokul sÄ±ralarÄ±nda henÃ¼z 13 yaÅŸÄ±ndayken gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda kariyer yapmak uÄŸruna eÄŸitimini sonlandÄ±rÄ±p sahneye adÄ±m attÄ±. Sonra da sinemaya geÃ§ti.

FOTOÄžRAFLAR: HÃœRRÄ°YET ARÅžÄ°V, INSTAGRAM

8

Hatta Fakat 1970'lerde erotik filmleri furyasÄ± baÅŸladÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada Selami Åžahin'den ÅŸan dersleri alÄ±p yine sahnelere dÃ¶ndÃ¼. "Ã–nce Sev Sonra Vur"da oynamak iÃ§in yaÅŸÄ±nÄ± da 4 yaÅŸ bÃ¼yÃ¼ttÃ¼.

FOTOÄžRAFLAR: HÃœRRÄ°YET ARÅžÄ°V, INSTAGRAMÂ

9

1980'lerde yeniden sinemaya dÃ¶nÃ¼p kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Her ne kadar artÄ±k elini eteÄŸini sinemadan Ã§ekmiÅŸ olsa da Meral Zeren TÃ¼rk sinemasÄ±nÄ±n unutulmayan yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri olarak hafÄ±zalarda yer etti,

FOTOÄžRAFLAR: HÃœRRÄ°YET ARÅžÄ°V, INSTAGRAM

10

Mardinli bir baba ile Alman bir annenin oÄŸlu olan Kenan Kalav, TÃ¼rk sinemasÄ±nÄ±n 1980'li yÄ±llarÄ±na damgasÄ±nÄ± vurdu. AltÄ± tane yabancÄ± dil bilen Kalav'Ä±n sinema serÃ¼veni 1978'de baÅŸladÄ±. Sonra da arkasÄ± geldi.

FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, Twitter

11

1984 yÄ±lÄ±nda baÅŸrollerini HÃ¼lya AvÅŸar ve Meral Orhonsay ile paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Tutku adlÄ± filmle bir anda sinemaseverlerin Ã¶zellikle de kadÄ±nlarÄ±n gÃ¶nlÃ¼nde taht kurdu.

FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, Twitter

12

Kalav, Aydan Åžener ile baÅŸrol paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ReÅŸat Nuri GÃ¼ntekin uyarlamasÄ± Ã‡alÄ±kuÅŸu dizisindeki karakteriyle de hafÄ±zalarda yer etti. Uzun sÃ¼redir kameralardan uzakta olan Kalav'Ä±n oÄŸlu Cankurt Kalav da meslek olarak oyunculuÄŸu seÃ§ti.

FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, Twitter

13

BakalÄ±m YeÅŸilcam'Ä±n diÄŸer Ã¼nlÃ¼leri yÄ±llar iÃ§inde nasÄ±l deÄŸiÅŸti.

Fatma Girik

FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, Twitter

14



FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, Twitter

15



FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, Twitter

16

TÃ¼rkan Åžoray

FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, Twitter

17



FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, Twitter

18



FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, Twitter

19

Fatma Belgen

FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, Twitter

20



FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, Twitter

21



FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, Twitter

22

Ahmet Mekin

FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, Twitter

23



FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, Twitter

24



FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, Twitter

25

Banu Alkan

FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, Twitter

26



FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, Twitter

27



FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, Twitter

28

CÃ¼neyt ArkÄ±n

FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, Twitter

29



FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, Twitter

30



FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, Twitter

31

Ediz Hun

FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, Twitter

32



FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, Twitter

33



FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, Twitter

34

EÅŸref KolÃ§ak

FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, Twitter

35



FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, Twitter

36



FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, Twitter

37

GÃ¶ksel Arsoy

FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, Twitter

38



FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, Twitter

39



FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, Twitter

40

Pembe Mutlu

FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, Twitter

41



FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, Twitter

42



FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, Twitter

43

Filiz AkÄ±n

FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, Twitter

44



FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, Twitter

45



FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, Twitter

46

HÃ¼lya KoÃ§yiÄŸit

FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, Twitter

47



FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, Twitter

48



FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, Twitter

49

Ä°zzet GÃ¼nay

FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, Twitter

50



FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, Twitter

51



FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, Twitter

52

Kadir Ä°nanÄ±r

FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, Twitter

53



FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, Twitter

54



FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, Twitter

55

Kartal Tibet

FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, Twitter

56



FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, Twitter

57



FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, Twitter

58

GÃ¼lÅŸen BubikoÄŸlu

FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, Twitter

59



FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, Twitter

60



FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, Twitter

61

Serpil Ã‡akmaklÄ±

FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, Twitter

62



FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, Twitter

63



FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, Twitter

64

ItÄ±r Esen

FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, Twitter

65



FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, Twitter

66



FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, Twitter

67

Bu tecrÃ¼beli oyuncuyu bugÃ¼n TV ekranÄ±nda gÃ¶rÃ¼yoruz. Belki genÃ§ kuÅŸaklar bilmez ama o YeÅŸilÃ§am'Ä±n bir dÃ¶nemine damga vuran Ã§ocuk oyunculardan biri.

FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, Twitter

68

Parla Åženol, sinemadan hiÃ§ kopmadÄ±. Kariyerine de henÃ¼z Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k bir Ã§ocukken baÅŸladÄ±.

FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, Twitter

69

Parla Åženol'un Ã§ocuk yÄ±ldÄ±z olduÄŸu dÃ¶nemlerden.

FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, Twitter

70



FotoÄŸraflar: HÃ¼rriyet ArÅŸiv, Facebook, Instagram, Twitter

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi