Yıllar geçse de

Gösteri dünyasının bazı ünlüleri için yaşları ve gecip giden yıllar sadece birer sayıdan ibaret. Jennifer Lopez de bunlardan biri. 48 yaşındaki Lopez, kendine çok iyi bakarak yıllara ve yarı yaşındaki bazı meslektaşlarına meydan okuduğunu böyle gözler önüne serdi.
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