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Yıllar geçse de

Ünlü yıldız Jennifer Lopez, 50'nci yaşına iki yıl kala gençlere böyle meydan okudu.

Hürriyet Haber
25.04.2018 - 09:30 | Son Güncelleme:
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Yıllar geçse deNext

 Gösteri dünyasının bazı ünlüleri için yaşları ve gecip giden yıllar sadece birer sayıdan ibaret. Jennifer Lopez de bunlardan biri. 48 yaşındaki Lopez, kendine çok iyi bakarak yıllara ve yarı yaşındaki bazı meslektaşlarına meydan okuduğunu böyle gözler önüne serdi.

Fotoğraflar: Backgrid USA 

Etiketler: alex rodriguez , jlo

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