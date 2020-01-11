Yılın Yıldızları Ödülleri sahiplerini buldu

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İşletme Kulübü tarafından organize edilen Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödülleri önceki akşam sahiplerini buldu. 2019’un en iyilerinin ödüllendirildiği geceye ünlü isimler katıldı.
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İşletme Kulübü tarafından 18’incisi düzenlenen Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni, medya, sanat, ekonomi ve spor dünyasından Türkiye’nin önemli isimlerini bir araya getirdi. 35 bin öğrencinin verdiği oylarla belirlenen ödüller, Davutpaşa Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan törenle sahiplerine dağıtıldı. Bülent Parlak’ın sunuculuğunu üstlendiği törene katılanlar arasında Kıvanç Tatlıtuğ, Acun Ilıcalı, Serenay Sarıkaya, İbrahim Selim, Beren Saat ve Oya Eczacıbaşı da vardı.
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En iyi gazete ödülü: Hüriyet
Hürriyet, ‘2019 yılının en beğenilen gazetesi’ seçildi. Ödülü İsmail Saymaz, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Fuat Güneri’nin elinden aldı.
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‘2019’un en beğenilen erkek dizi oyuncusu’ seçilen Kıvanç Tatlıtuğ, geçen yıl da aynı ödüle layık görüldüğünü ancak çekimleri nedeniyle törene katılamadığını söyledi.
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Öğrencilere destek verdi
Beren Saat, aldığı ‘onur ödülü’nü İstanbul Üniversitesi’nde günde üç öğün olan indirimli yemek hakkının bir öğüne düşürülmesini protesto eden öğrencilere adadı: “Bu ödülü İstanbul Üniversitesi’nin verdiği onur mücadelesi adına alıyorum.”
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‘2019 yılının en beğenilen TV kanalı’ seçilen TV8’in ödülünü almak için Dominik’ten gelen Acun Ilıcalı, “Benim için gerçekten çok önemli bir ödül” dedi.
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Cem Yılmaz sorusu
‘En beğenilen kadın tiyatro oyuncusu’ seçilen Serenay Sarıkaya’ya, Cem Yılmaz’ın İbrahim Selim’in programında yaptığı “Diyelim ki ben ‘Serenay Sarıkaya ne yapmış?’ diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum. O dalıp gitme mi stalk mu oluyor” açıklaması soruldu.
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Ünlü oyuncu, “ Ben de izledim, çok keyifli programdı. Onun haricinde bir şey söylemek istemiyorum. Benim stalk huyum yoktur. Ben sevdiğim insanları takip ediyorum zaten” yanıtını verdi.
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‘En beğenilen sporcu’ seçilen İrem Yaman, bu ödülün çalışmalarında ve başarılarındaki en büyük motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.
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“En beğenilen show programı” Kanal D’de yayınlanan “Çok Güzel Hareketler 2”nin oldu. Ödülü ekip adına BKM oyuncularından Batuhan Soyaslan ve Edanur Hancı aldı.
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‘En beğenilen DJ” ödülü Deeperise’in oldu. Ödülü DJ’e Oğuz Kağan Yalçın takdim etti.
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‘En beğenilen dijital içerik üreticisi’ ödülüne Post42 ekibi layık görüldü.
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Mesut Süre, “Rabarba” ile ‘En beğenilen radyo programı’ ödülünü kazandı.
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“7. Koğuştaki Mucize”, ‘En beğenilen film” oldu. Ödülü filmin çocuk yıldızı Nisa Sofiya Aksongur aldı.
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Ece Üner, “En beğenilen haber spikeri” ödülünü kazandı.
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‘En beğenilen erkek şarkıcı ödülü’nün sahibi Emir Can İğrek, “Bir İTÜ’lü olarak bu ödülü alıyorum” dedi.