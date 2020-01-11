Yılın Yıldızları Ödülleri sahiplerini buldu

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İşletme Kulübü tarafından 18’incisi düzenlenen Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni, medya, sanat, ekonomi ve spor dünyasından Türkiye’nin önemli isimlerini bir araya getirdi. 35 bin öğrencinin verdiği oylarla belirlenen ödüller, Davutpaşa Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan törenle sahiplerine dağıtıldı. Bülent Parlak’ın sunuculuğunu üstlendiği törene katılanlar arasında Kıvanç Tatlıtuğ, Acun Ilıcalı, Serenay Sarıkaya, İbrahim Selim, Beren Saat ve Oya Eczacıbaşı da vardı.