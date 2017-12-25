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Yılın utancı! Keşke yaşanmasaydı

Magazin Konseyi, 2017’nin en çok konuşulan beş magazin olayını seçti ve bu olaylar hakkında yorum yaptı.

Hürriyet Haber
25.12.2017 - 07:20 | Son Güncelleme:
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Yılın utancı Keşke yaşanmasaydıNext

Magazin Konseyi, 2017’nin en çok konuşulan beş magazin olayını seçti ve bu olaylar hakkında yorum yaptı.

1-Murat Başoğlu hadisesi
Cengiz Semercioğlu: Meslek hayatımda 30 yıla dayandım, ben böyle bir magazin görmedim. Hepimiz ağzımız açık takip ettik.
Onur Baştürk: 2017 magazini insanların gerçek yüzlerini ortaya döken haberlerle doluydu. Bu olay da bu yönüyle birinci sırada yer almayı hak ediyor haliyle.

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