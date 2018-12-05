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Yılın "En"leri seçildi

Sanat dünyasının ünlü isimleri önceki akşam magazinn.com’un düzenlediği ödül töreninde buluştu.

Hürriyet Haber
05.12.2018 - 09:39 | Son Güncelleme:
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Yılın Enleri seçildiNext

Halkın oylarıyla belirlenen “Medya ve Sanat Ödülleri” sahiplerini buldu. İnternet haber sitesi magazinn.com’un yılın ‘en’lerini belirlediği “Medya ve Sanat Ödülleri”, önceki akşam Torun Center Artı Sahne’de gerçekleşen törenle verildi. Bu yıl ilk kez düzenlenen törene ünlü isimler katıldı. Kırmızı halı geçişiyle başlayan ödül gecesinde halkın oylarıyla belirlenen birincilere ödülleri takdim edildi.Emre Kaya, “Seni Seve Seve” şarkısıyla “Yılın en iyi cover yorumcusu” ödülü aldı. Şarkıcı ödülünü alırken sahneye Yıldız Tilbe’nin albümünde kendisi gibi şarkı söyleyen İlyas Yalçıntaş ve Edis’i de davet etti. Kaya ödülü onların adına teslim aldığını belirtti.

Etiketler: Oya Başar , ödül töreni

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