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Yılın düğünü: Siyasetçilerden kraliyet ailesine Hollywood'dan müzik yıldızlarına herkes oradaydı

Hollywood yıldızlarından kraliyet ailesi mensuplarına kadar uzanan geniş bir yelpazede ünlüleri giydiren modacı Misha Nonoo , bir süredir birlikte olduğu Mikey Hess ile Roma'da evlendi.

REUTERS, AFP, AP

Hürriyet Haber
21.09.2019 - 09:27 | Son Güncelleme:
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Yılın düğünü: Siyasetçilerden kraliyet ailesine Hollywooddan müzik yıldızlarına herkes oradaydıNext

Düğün kelimenin tam anlamıyla dünya yıldızlarının buluşma noktası oldu. Ivanka Trump, Orlando Bloom ve nişanlısı Katy Perry, Prens Harry ve Meghan Markle ile kuzeni Prenses Beatrice, James Corden, Karlie Kloss törenin konukları arasındaydı.

REUTERS, AFP, AP

Etiketler: ivanka trump , düğün

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