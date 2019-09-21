Yılın düğünü: Siyasetçilerden kraliyet ailesine Hollywood'dan müzik yıldızlarına herkes oradaydı

Düğün kelimenin tam anlamıyla dünya yıldızlarının buluşma noktası oldu. Ivanka Trump, Orlando Bloom ve nişanlısı Katy Perry, Prens Harry ve Meghan Markle ile kuzeni Prenses Beatrice, James Corden, Karlie Kloss törenin konukları arasındaydı.
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