Diş hekimi olacaktı şarkıcı oldu

Bir zamanlar onları yakınlarından başka kimse tanımazdı... Kimi şofördü, kimi tarlasında patates yetiştiren bir çiftçi.. Bazısı sinemalarda yer göstericilik yapardı, bazısı pazarlamacılık. Hatta içlerinde biri var ki semt pazarında üç kuruşa sebze satardı sonradan dünyanın en gözde ve çok kazanan mankenlerinden biri oldu. İşte ünlülerin eski meslekleri.
Bir zamanlar onları yakınlarından başka kimse tanımazdı... Kimi şofördü, kimi tarlasında patates yetiştiren bir çiftçi.. Bazısı sinemalarda yer göstericilik yapardı, bazısı pazarlamacılık. Hatta içlerinde biri var ki semt pazarında üç kuruşa sebze satardı sonradan dünyanın en gözde ve çok kazanan mankenlerinden biri oldu.
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