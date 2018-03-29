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Yıldız Tilbe’yi çok sevmemize neden olan 14 muhteşem cümlesi

Yıldız Tilbe öyle mesajlar paylaşıyor ki; sosyal medya günlerce onu konuşuyor...

Hürriyet Haber
29.03.2018 - 14:46 | Son Güncelleme:
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Yıldız Tilbe’yi çok sevmemize neden olan 14 muhteşem cümlesiNext

Yıldız Tilbe’ye sadece bir şarkıcı demek kesinlikle onun hakkını yemektir. O günümüzdeki en önemli, şair, düşünür ve müzisyenlerden biri kesinlikle. Samimiyeti ve birbirinden anlamlı sözleriyle hakettiği yere tırnaklarıyla gelen Yıldız Tilbe’nin muhteşem incilerini gelin birlikte hatırlayıp, ona olan sevgimizi tazeleyim.

Etiketler: twitter , şarkıcı

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