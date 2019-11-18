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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
18 Kasım 2019 - 09:37,

Yıldız Kenter kimdir, kaç doğumlu? İşte Yıldız Kenter'in hayatına dair bilgiler...

Ömrü tiyatroyla, tiyatro sahnesinde geçen Yıldız Kenter, 17 Kasım 2019 tarihinde hayatını kaybetti. Yıldız Kenter, yabancı ve Türk çok önemli yazar ve şairlerin oyunlarını sahneledi. Shakespeare, Çehov, Brecht, Inoesco, Melih Cevdet Anday, Adalet Ağaoğlu , Necati Cumalı'nın da aralarında bulunduğu yazarların 100'den fazla oyununu sahneye taşmıştı. Peki, Yıldız Kenter kimdir, kaç doğumlu? İşte Yıldız Kenter'in hayatına dair bilgiler...

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Türk tiyatrosunun en önemli isimlerinden Yıldız Kenter, 91 yaşında hayatını kaybetti. 60 yıldan uzun sahne hayatında 100'den fazla oyun sergileyen sanatçı, Türk tiyatrosuna büyük bir miras bıraktı1981 yılında devlet sanatçısı unvanını alan Yıldız Kenter, aynı zamanda Devlet Sanatçısı ve UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi'ydi. İşte, Yıldız Kenter'in hayatına dair bilgiler...

YILDIZ KENTER KİMDİR?



Bir süredir akciğer rahatsızlığıyla mücadele eden Yıldız Kenter, 17 Kasım 2019 tarihinde hayatını kaybetti. Yıldız Kenter, Shakespeare, Çehov, Brecht, Inoesco, Melih Cevdet Anday, Adalet Ağaoğlu, Necati Cumalı'nın da aralarında bulunduğu yazarların 100'den fazla oyununu sahneye taşımıştı. İşte, Yıldız Kenter'in hayatına dair bilgiler...

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11 Ekim 1928 tarihinde dünyaya gelen Yıldız Kenter, İltekin İlkokulu'nda okurken Ankara çocuk kulübünde tiyatroya başladı. Konservatuvara gitmeyi kafasına koyan Kenter, annesi ve abilerinin tüm itirazlarına rağmen babasıyla gidip gizlice konservatuvara kayıt oldu.

Kenter konservatuvarda büyük başarı gösterdi. Sınıf atlayarak 1948 yılında mezun oldu. 12 Aralık 1948'de Ankara Devlet Tiyatrosu'nda Shakespeare'nin Onikinci Gece oyununda ilk kez profesyonel olarak, hem de başrolde sahneye çıktı.

Ardından Rockefeller Bursu kazanarak ABD'de tiyatro ve oyunculuk teknikleri üzerine eğitim aldı.

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ABD'den döndükten sonra Ankara Devlet Konservatuvarı'nda oyunculuk ve sahne öğretmenliği yaptı. 1959'da Muhsin Ertuğrul devlet tiyatrosundan uzaklaştırılınca o da kurumdan ayrıldı.

Muhsin Ertuğrul ile bir yıl çalıştı, ardından Müşfik Kenter ve Şükran Güngör ile Kent Oyuncuları Topluluğu'nu kurdu. Sonraki yıllarda ABD ve İngiltere başta olmak üzere yurt dışında tiyatro üzerine çalışmalar yaptı.

1968'de Kenter Tiyatrosu'nun İstanbul Harbiye'deki inşaatının tamamlanmasıyla Kent Oyuncuları olarak oyunlarını burada sahnelemeye başladılar.

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Yıldız Kenter, yabancı ve Türk çok önemli yazar ve şairlerin oyunlarını sahneledi. Shakespeare, Çehov, Brecht, Inoesco, Melih Cevdet Anday, Adalet Ağaoğlu , Necati Cumalı'nın da aralarında bulunduğu yazarların 100'den fazla oyununu sahneye taşıdı.

80'li yaşlarının ortalarına kadar sahneye çıkmaya devam eden Yıldız Kenter, tiyatro oyunlarının yanında yaklaşık 20 filmde ve birkaç televizyon dizisinde rol aldı.

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ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Miras Kültürel Müzik Ses Nefes Ruh Beden – Neyzen Kerem Tufan – İzmir Adnan Saygun Kültür Merkezi (2013)

Salıncakta iki kişi : William Gibson – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1969

Ben Anadolu : Güngör Dilmen – Kent Oyuncuları – 2007

Anna Karenina : Tolstoy/Helen Edmundson – Kent Oyuncuları – 2006

Gece Mevsimi : Rebecca Linkievicz – Kent Oyuncuları – 2005

Oscar ve Pembeli Meleği : Eric Emmanuel Schmitt – Kent Oyuncuları – 2004

Sırça Kümes : Tennessee Williams – Kent Oyuncuları – 2002

Hep Aşk Vardı : Yıldız Kenter – Kent Oyuncuları – 2001

Nükte : Marget Edson – Kent Oyuncuları – 2000

Martı : Anton Çehov – Kent Oyuncuları – 1998

Harold ve Maude : Colin Higgıns – Kent Oyuncuları – 1990

Hamlet : William Shakespeare – İstanbul Şehir Tiyatrosu – 1959

Öfke : John Osborne – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1958

Ümitsiz Saatler : Joseph Hayes – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1957

Çöl Faresi : Ladislas Fodor – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1957

Yağmurcu : N. Richard Nash – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1956

Misafir (oyun) : Fritz Schweiger – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1956

Finten : Abdülhak Hamit Tarhan – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1956

Tanrılar ve İnsanlar (Gılgameş) : Orhan Asena – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1954

Maria Stuart : Friedrich Schiller – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1954

Şatoya Davet : Jean Anouilh – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1954

Onunikinci Gece : William Shakespeare – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1954 – 1957

Lady Frederick : W. Somerset Maugham – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1953

Gelin (oyun) : Emile Zola\Marcelle Maurette – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1953

Yanlış Yanlış Üstüne : Oliver Goldsmith – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1952

Sahne Dışındaki Oyun : Refik Ahmet Sevengi – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1952

Ölü Kraliçe : Henry de Montherlant – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1952

Fatih (oyun) : Nazım kurşunlu – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1952

Ramak Kaldı : Thornton Wilder – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1952

Gölgeler) : Ahmet Muhip Dranas – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1952

Elektra : Sofokles – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1952

Öteye Doğru : Sutton Vane – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1951

Miras (oyun) : Augustus Goetz – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1951

Hile ve Sevgi : Schiller – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1950

Yalancı : Carlo Goldoni – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1949

Kıskançlar : Oktay Rıfat\Melih Cevdet Anday – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1949

Peer Gynt : Henrik İbsen – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1949

Scapin'in Dolapları : Molier – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1949

Antigone : Sofokles – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1949

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