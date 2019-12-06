Yıldız gibi parladı

Camila Morrone, bir süredir Leonardo DiCaprio ile birlikte. Basında aralarındaki 23 yaş fark uzun süre gündemde kaldı. Camila Morrone tüm bu eleştirilere "İnsan herhangi bir yaştayten herhangi yaştaki birine aşık olabilir. Bunda sorun yok" diye yanıt verdi.



AFP, AP, REUTERS