Yıldız gibi parladı

Ünlü oyuncunun genç sevgilisi katıldığı gala gecesinde bütün dikkatleri üzerinde topladı.
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Leonardo DiCaprio'nun kendisinden 23 yaş genç model sevgilisi Camila Morrone , Marakeş Film Festivali'nde katıldığı gecenin yıldızı oldu.
AFP, AP, REUTERS
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22 yaşındaki Morrone, Fas'ın Marakeş kentinde bu yıl 18'inci kez düzenlenen festival kapsamında Avustralya sinemasına ithaf edilen geceye katıldı.
AFP, AP, REUTERS
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Pırıltılı kıyafeti ve sade makyajıyla kırmızı halıya çıkan Morrone, uzun süre objektiflere poz verdi.
AFP, AP, REUTERS
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Camila Morrone, bir süredir Leonardo DiCaprio ile birlikte. Basında aralarındaki 23 yaş fark uzun süre gündemde kaldı. Camila Morrone tüm bu eleştirilere "İnsan herhangi bir yaştayten herhangi yaştaki birine aşık olabilir. Bunda sorun yok" diye yanıt verdi.