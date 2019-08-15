Yılda 1 milyon lira kazanıyorlar! Yaptıkları tek şey...

Avrupa’da yüksek lisans yapmayı tercih edenler yıllık maaşlarını 1 milyon liraya kadar yükseltebiliyorlar. İşletme alanında yapılacak olan yüksek lisans ile hem maaş artarken hem de ekstradan zam alma imkanına sahip olunuyor.
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