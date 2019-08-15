Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri
EKONOMİ
Haberler >Ekonomi>Yılda 1 milyon lira kazanıyorlar! Yaptıkları tek şey...

Yılda 1 milyon lira kazanıyorlar! Yaptıkları tek şey...

Yüksek lisans eğitimlerini kaliteli okullarda alanlar maaşlarını katlama şansına sahip oluyor.

Hurriyet.com.tr
15.08.2019 - 02:34 | Son Güncelleme:
1 / 30
Yılda 1 milyon lira kazanıyorlar Yaptıkları tek şey...Next

Avrupa’da yüksek lisans yapmayı tercih edenler yıllık maaşlarını 1 milyon liraya kadar yükseltebiliyorlar. İşletme alanında yapılacak olan yüksek lisans ile hem maaş artarken hem de ekstradan zam alma imkanına sahip olunuyor.

Etiketler: okul , maaş , kazanç , haberler
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.