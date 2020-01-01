Yılbaşından renkli görüntüler! Nefes kesti

İstanbullular ve turistler, yeni yılı havai fişek ve ışık gösterileriyle karşıladı
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İstanbul'da yılbaşı kutlamalarının adreslerinden bir olan Ortaköy'e İstanbullu vatandaşların yanı sıra yerli ve yabancı turistler de akın etti.
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Saatin 00:00'ı göstermesiyle boğazda havai fişek gösterisi yapıldı.
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EDİRNE'DE YENİ YIL
Edirne'de yeni yıl kutlamaları trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde 3 bin kişinin katılımıyla saat 21.00'dan itibaren yerel sanatçıların verdiği konserlerle başladı. Edirne Belediyesi tarafından organize edilen yılbaşı eğlencesi nedeniyle Saraçlar Caddesi ışıklar ve dev çam ağacı dekoru ile süslendi.
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Burada konserleri izleyen vatandaşlar zaman zaman dev çam ağacı dekoru önünde sevdikleriyle bol bol hatıra fotoğrafı ve selfie çekildi. Belediyenin düzenlediği sokak partisine katılanlar hep bir ağızdan 10'dan geriye saydı ve saatler 00.00'ı gösterince coşkuyla '2019'a merhaba' dedi.
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Yeni yıla girildiği an kentin üç noktasından yüzlerce havai fişek atıldı. Caddede toplananlar yeni yılın ilk dakikalarını müzik eşliğinde gönüllerince eğlenerek yeni yıla girmenin mutluluğunu yaşadı.
Yeni yılı Cacabey Meydanı’nda karşılayan Kırşehirli “Noel baba” davulun ritmine kendini kaptırınca renkli görüntüler ortaya çıktı.
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2020 yılına Cacabey Meydanı’nda düzenlenen etkinliklerle merhaba diyen Kırşehirli bir grup davul zurna eşliğinde saatlerce oynadı. Soğuk havanın etkisini azaltmak için meydanda kurulan çadırda Kırşehirlilere, Kırşehir Belediyesi tarafından çorba ikramı yapıldı.
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Davul ve zurnanın ritmine kendini kaptıran Noel baba kıyafetli gençler, kendini kaybederek yöresel oyunlar oynayıp halay çekti. Polisin Geniş güvenlik önlemleri aldığı alanda eğlence mekanlarından çıkanlar uzun süre davul ve zurna eşliğinde oyunlar oynadı.
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ERCİYES'TE 'MEŞALELİ' YILBAŞI HEYECANI
Erciyes Dağı'nda yeni yıl heyecanı yaşayan kayakseverler, meşaleli kayak yaptı. Yılbaşı öncesinde otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı Erciyes Dağı'nda akşam kayağı yapan turistler, meşale yakarak yeni yıl heyecanı yaşadı. Müzik eşliğinde eğlenen kayakseverler, unutulmaz bir gece yaşadı.
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Şanlıurfa'da, kentin simgesi olan konuk evlerine akın eden yerli ve yabancı turistler yöreye has olan sıra gecesi ile yılbaşı kutlaması yaptı.
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Şanlıurfa'da yılbaşını kutlamak isteyenler, kentin simgesi olan konuk evlerine akın etti. Urfa türküleri eşliğinde eğlenen kişiler, çiğ köfte yoğurdu.
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Öte yandan kent genelinde polis ekipleri eğlence mekanları ile halkın yoğunlukta bulunduğu alanlarda güvenlik önlemi aldı.
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İSTİKLAL CADDESİ'NDE YENİ YIL YOĞUNLUĞU
2020’ye sayılı dakikalar kala İstiklal Caddesi'ndeki yoğun kalabalık git gide artarak, bazı noktalarda adeta iğne atsan yere düşmeyecek duruma geldi.
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Yılbaşı kutlamaları nedeniyle yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı İstiklal Caddesi'ne akşam saatlerinden itibaren vatandaşlar akın etti. Yeni yıla saatler kala eğlenmek için İstiklal'e gelenler adım atmakta bile güçlük çekti. Ünlü caddede vatandaşlar adeta insan seli oluştururken, caddenin bazı noktaları adeta iğne atsan yere düşmeyecek bir duruma geldi.