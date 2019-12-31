Yılbaşında bankalar açık mı? Bugün bankalar ve borsa açık mı?
Her sene olduğu gibi bu yıl da bankaların ve borsanın mesai durumu, çalışma saatleri merak konusu oldu. EFT, havale ve ödeme işlemlerini bugün gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceklerini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, yılbaşında bankalar açık mı? Bugün bankalar ve borsa açık mı?
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Günlerdir heyecanı süren yılbaşı günü geldi çattı. Yeni yıl kutlamaları nedeniyle bazı kurum ve kuruluşların tatile girmesi nedeniyle bankaların yılbaşı mesaisi de merak konusu oldu. 31 Aralık Salı günü bankalar açık mı, öğleden sonra tatil mi? İşte bankaların bugünkü çalışma durumu...
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31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayacak olan gece öncesi bankada gerçekleştirecekleri işlemleri ertelemek istemeyen vatandaşlar, "Yarın bankalar açık mı?", "31 Aralık’ta bankalar tatil mi?" gibi gibi soruları gündeme getirdi. Peki, bankalar bugün ve yarın açık mı?
BANKALAR YILBAŞINDA AÇIK MI?
1 Ocak Çarşamba günü başta okullar olmak üzere tüm kamu daireleri resmi izinli olacak. Bankalar da 1 Ocak'ta resmi tatil dolayısıyla tatil yapacak. Havale ve EFT gibi çeşitli para gönderim işlemleriniz de bir ertesi gün olan 2 Ocak gününde hesaplara yansıyacak. Peki, 31 Aralık'ta bankalar açık olacak mı?
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31 Aralık resmi tatil olmayacak. Öğrenciler ve çalışanlar yine aynı saatlerde işlerine ve okullarına gidecek. Bankalar da tam gün açık olacak. Banka işlemlerinizi, size en yakın noktada bulunan banka şubelerinden veya internet bankacılığından gerçekleştirebilirsiniz.
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Borsa İstanbul'da, 1 Ocak Çarşamba günü resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmeyecek.
Borsa İstanbul, 1 Ocak 2020'de yılbaşı tatili nedeniyle 1 günlük tatile girecek.
Yılbaşı tatili nedeniyle Pay Piyasasında 30 Aralık 2019'daki işlemlerin takası 2 Ocak 2020'de, 31 Aralık 2019 tarihli işlemlerin takası ise 3 Ocak 2020'de gerçekleştirilecek.
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) çarşamba günü işlem yapılmayacak. 31 Aralık 2019 tarihli vade sonu işlemlerine ilişkin T+2 fiziki takas işlemleri 3 Ocak 2020'de gerçekleştirilecek.