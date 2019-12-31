Yılbaşında bankalar açık mı? Bugün bankalar ve borsa açık mı?

31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayacak olan gece öncesi bankada gerçekleştirecekleri işlemleri ertelemek istemeyen vatandaşlar, "Yarın bankalar açık mı?", "31 Aralık’ta bankalar tatil mi?" gibi gibi soruları gündeme getirdi. Peki, bankalar bugün ve yarın açık mı?







BANKALAR YILBAŞINDA AÇIK MI?



1 Ocak Çarşamba günü başta okullar olmak üzere tüm kamu daireleri resmi izinli olacak. Bankalar da 1 Ocak'ta resmi tatil dolayısıyla tatil yapacak. Havale ve EFT gibi çeşitli para gönderim işlemleriniz de bir ertesi gün olan 2 Ocak gününde hesaplara yansıyacak. Peki, 31 Aralık'ta bankalar açık olacak mı?