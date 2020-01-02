Yılbaşı sahnesinde ünlüler geçidi

Sanat dünyasının ünlü isimleri bu yılbaşında da sahnedeydi... Kimi otellerde kimi kulüplerde sahneye çıktı. 2020 en güzel şarkılarla karşılandı.Şarkılarıyla izleyenleri mest eden isimler şıklıklarıyla da göz kamaştırdı...
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1
Önce sağlık olsun
Ebru Gündeş, yılbaşı gecesi Kıbrıs Cratos Premium Otel’de konser verdi. Balmain imzalı kırmızı siyah mini elbisesiyle sahneye çıkan Gündeş, şarkılarıyla olduğu kadar şık görüntüsüyle de beğeni topladı. Saatler 00.00’ı gösterdiğinde sevenleriyle 2020 dileklerini paylaşan Gündeş, önce sağlık diledi: “Önce sağlık olsun, o olursa gerisi gelir.”
2
22 kilo elbise taşıdı
Muazzez Ersoy, yılbaşı akşamı NG Sapanca Otel’de sahneye çıktı. Ersoy’un yılbaşı kostümü Gülşah Saraçoğlu’nun atölyesinde 2 ayda hazırladı. Swarovski taş kullanılan kostümün ağırlığı 22 kiloydu...
3
Albüm geliyor
Sibel Can, yılbaşı gecesi sevenleriyle Kıbrıs’taki Les Ambassadeurs Hotel’de buluştu. Dinleyicilerine albüm müjdesi veren Can, 2020’nin ilk aylarını stüdyoda geçireceğini söyledi.
4
Dünden bugüne
İrem Derici, yeni yıla Adana Sheraton Grand’ta “merhaba” dedi. Derici, dünden bugüne hit olmuş şarkılarından oluşan repertuvarı ile Adanalıları coşturdu.
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Işıldadı
Seda Sayan yılbaşı gecesi Kıbrıs’ta sahneye çıkan ünlüler arasında yer aldı. Salamis Bay Conti Resort Hotel’de konser veren şarkıcı yaklaşık 2.5 saat sahnede kaldı. Sayan, Tolga Çam imzalı Swaroski taşlarla işli kostümüyle de dikkat çekti.
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Her anın kıymetini bilelim
Elexus Hotel’de sahneye çıkan Tarkan, yeni yılı şu sözlerle kutladı: “Her anın kıymetini bilmek, dolu dolu yaşamak ve güzel anılar biriktirmek lazım. Yeni yılınızı kutluyorum, sağlık, barış, aşk ve sevgi diliyorum. Her zaman iyi olun.”
7
Ustaya jest
Kubat önceki akşam Günay’da sahneye çıktı. Sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında Orhan Gencebay da vardı. Gencebay’ın “Gurbet” şarkısını seslendiren Kubat, masasına giderek usta sanatçıya da mikrofon uzattı.
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İlk kez birlikte kutladılar
Ferhat Göçer yeni yılı Kıbrıs’ta karşıladı. Ünlü şarkıcı Lord’s Palace Hotel’de sahneye çıktı. Göçer’i sevgilisi Ömür Gedik de yalnız bırakmadı. Konser sonrası soruları yanıtlayan Ferhat Göçer, “Zor bir yıl geçirdik. Allah daha büyüklerini yaşatmasın” dedi. Ömür Gedik’le ilk kez birlikte yılbaşını kutladıklarını da belirten şarkıcı, “Ömür’le 12 yıldır beraberiz. Yılbaşılar hariçti... Bugün ilk kez bir arada kutluyoruz” dedi.
Deniz BOY
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2020 Hadise’si
Hadise yılbaşında Kıbrıs’taki Limak Otel’de konser verdi. Amerika’da hazırlattığı Swarovski taşlı kostümüyle sahneye çıkan şarkıcı, “Sağlık, mutluluk, başarı, bereket ve aşk dolu, huzurlu bir yıl diliyorum” diye konuştu.
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Eteğimdeki taşları dökeceğim
◊ Yeni yılı Kıbrıs’ta karşılayan sanatçılardan biri de Ziynet Sali’ydi. Savoy Ottoman Hotel’de sahneye çıkan şarkıcı, “2020 benim yılım olacak. Eteğimdeki tüm taşları dökeceğim” dedi. (Deniz BOY)
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ENBE eğlencesi
Şef Behzat Gerçeker yönetimindeki ENBE Orkestrası, Antalya’daki Sueno Deluxe Belek’te konser verdi. Geniş bir repertuvarla sahneye çıkan orkestra, yerli ve yabancı misafirlere keyifli bir yılbaşı gecesi yaşattı.
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2020’den dileğim bebek
Merve Özbey, 31 Aralık’ta Gece Life Nakkaştepe’de sahneye çıktı.Şarkıcı, yeni yıldan beklentisini soran muhabirlere şu yanıtı verdi: “2020’den en büyük dileğim bir bebek. Düğünden sonra inşallah Allah bize öyle bir emanet nasip eder.”
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Yeni yılın ilk düeti
Yılbaşı gecesi İstanbul Kaya Hotel’de sahneye çıkan Altay’ı yaklaşık 900 kişi izledi. Ünlü şarkıcı, saat 00:00 olduğunda sahneden eşi Gülsün Biber’i telefonla arayarak yeni yılını kutladı. Konser sırasında yanına gelen Down sendromlu kız çocuğunu sahneye çıkaran Altay, son şarkısı “Keşke Aramasaydın”ı onunla beraber seslendirdi.
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Ruhumuza şifa olsun
Günay Restoran yılbaşı gecesi sahnesinde Nilüfer’i ağırladı. Mini elbisesiyle sahneye çıkan sanatçı, yeni yıl dileklerini şöyle sıraladı: “2020 ülkemize bereket getirsin. Herkese önce sağlık, sonra mutluluk diliyorum. Yeni yıl hepimize ve ruhumuza şifa olsun.”
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Yeni nesil çok alıngan
Yılbaşı gecesi Kıbrıs Chamada Club’da sahneye çıkan Hande Yener, pop müziğe yönelik eleştirileri hakkındaki sorulara, “Üretemiyorlar. Madem üretiyorlar, o zaman neden üzerlerine alınıyorlar? Bu yeni nesil çok alıngan” yanıtını verdi.
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Altın yıl
Funda Arar yılbaşı gecesi Kıbrıs’taki Nuh’un Gemisi Hotel’in sahnesindeydi. Songül Sarpbaş imzalı altın rengi bir elbiseyle sevenlerinin karşısına çıkan sanatçı, “Herkese altın gibi bir yıl diliyorum” dedi.
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En kral sahne
Taverna müziğinin kralları Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen ve Arif Susam yılbaşı gecesi aynı sahnede buluştu. Üç sanatçı Yeşilköy Wow Otel’de konser verdi. Geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını seslendiren üçlü, misafirlerine nostaljik bir yılbaşı eğlencesi sundu.
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Mithat Körler, Afyonkarahisar’daki Sandıklı Termal Resort Otel’de sahneye çıktı. Körler sevilen şarkılarıyla yılbaşı coşkusuna ortak oldu.
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Beyonce’den arakladım
Selen Görgüzel, Etiler Scarlet’te sahneye çıktı. Yaklaşık 5 bin dolar değerindeki Rufat İsmayil imzalı elbisesiyle dikkat çeken Görgüzel, “İtiraf edeceğim, Beyonce’nin çizimlerinden arakladım kıyafetimi. Rufat İsmayil’i ziyaretimde Beyonce için bu elbisenin çizildiğini gördüm. Direkt Rufat’a, ‘Bunu ben giyeceğim. Ona başka bir şey çiz’ dedim. Resmen yalvardım ona” dedi.
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Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan, Hollandalı sevgilisi Wesley Pabis’le geceye katıldı.
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Geçen yılı nazarla kapattık
Deniz Seki, Mersin Jolly Joker’de konser verdi. Konser öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı “Kadınların istismar edilmediği, huzur dolu bir yıl olsun. Geçen yılı nazar ile kapattık. Şükür sahnedeyim, sizlerleyim. Allah herkese sağlık versin” dedi.
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Yeni imaj
Girne’deki Malpas Otel’de sahneye çıkan Derya Uluğ, yeni yıla yeni imajıyla girdi. Kakül kestiren Uluğ, söylediği şarkılarla sabahın ilk ışıklarına kadar konuklarını coşturdu.
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Bakü kutlaması
Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Azerbaycan’daki sevenleriyle birlikte yeni yıla girdi. Bakü’deki Grand Neon’da sahneye çıkan ikili, davetlilere keyifli anlar yaşattı.
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Borçları kapadım
Serdar Ortaç, Kuzey Kıbrıs’taki Merit Royal Hotel’de sahneye çıktı. Ortaç, konuklara seslenerek, “Aranızda evlenen var mı? Evlilik çok güzel bir duygudur. Gerçi, artık ben boşandım. Ama hâlâ başka birisine bakamıyorum, bakmak istemiyorum. Bu şarkı benden tüm evlenenlere gelsin” dedi ve “Balım” şarkısını söyledi. Ortaç, “Şükürler eskiden borçlarım vardı artık kapadım” diyerek şarkılarına devam etti.
Deniz BOY
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Başarı diledi
Tuğba Özerk, 2020’yi Antalya’da karşıladı. Selectum Luxury Resort’te sahneye çıkan şarkıcı, Türkçe ve yabancı şarkılar söyledi. Herkes için mutlu ve sağlık temenni eden Özerk kendisi için ise başarı dolu bir yıl diledi.
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Bereketli bir yıl oldu
Linet, Kıbrıs Grand Pasha Hotel Gazino’da sahneye çıktı. Tolga Çam imzalı kırmızı kıyafet giyen şarkıcı yaklaşık 3 saat sahnede kaldı. Linet, “2019 benim için bereketli bir yıl oldu. 2020 yılında ise önce sağlık ve bereket diliyorum” dedi.