Yılbaşı sahnesinde ünlüler geçidi

İlk kez birlikte kutladılar Ferhat Göçer yeni yılı Kıbrıs’ta karşıladı. Ünlü şarkıcı Lord’s Palace Hotel’de sahneye çıktı. Göçer’i sevgilisi Ömür Gedik de yalnız bırakmadı. Konser sonrası soruları yanıtlayan Ferhat Göçer, “Zor bir yıl geçirdik. Allah daha büyüklerini yaşatmasın” dedi. Ömür Gedik’le ilk kez birlikte yılbaşını kutladıklarını da belirten şarkıcı, “Ömür’le 12 yıldır beraberiz. Yılbaşılar hariçti... Bugün ilk kez bir arada kutluyoruz” dedi.



Deniz BOY