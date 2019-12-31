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Haber Giriş: 31 Aralık 2019 - 08:00, /

Yılbaşı ekranında neler var?

2020'ye saatler kala, ne izleyeceğinize karar veremediyseniz, bu rehber sizin için1

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İşte kanal kanal yılbaşı ekranı...

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“Çok Güzel Hareketler 2” özel bölümüyle yılbaşı ekranına renk katacak. Burcu Özberk, Çağlar Ertuğrul, Ümit Besen, Eypio, Gülben Ergen, Anadolu Ateşi, Suzan Kardeş, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Ersay Üner ve İsmail Altunsaray’ın konuk olduğu özel bölüm, ekran başındakilere keyifli bir akşam yaşatacak. “Bir Demet Tiyatro”nun unutulmaz karakterleri Mükremin Çıtır, Lütfiye Çıtır ve Feriştah da 25 yıl sonra “Çok Güzel Hareketler 2”de seyirciyle buluşacak.

3Rüyada buluştular

Rüyada buluştular

Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan, yıllar sonra aynı sahnede Lütfiye, Mükremin ve Feriştah olarak buluşuyor. Mükremin’in rüyasının ekrana geleceği bu bölüm, seyirciyi kahkahaya boğacak. Gecenin finalini Suzan Kardeş yapacak.

4Yurtta eğlence

Yurtta eğlence

Gecenin “Erkek Yurdu” adlı ilk skecinde Oğuzhan Koç da rol aldı. Skeçte Koç, yılbaşı programı iptal olunca kuzeninin kaldığı yurdu ziyaret ediyor ve eğlence başlıyor.

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“Çok Güzel Hareketler 2”nin özel bölüm konuklarından biri de ünlü sanatçı Ümit Besen.

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“Afili Aşk” dizisinin oyuncuları Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul yılbaşı gecesi polis çevirmesine takılacak.

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Eypio şarkılarıyla programa renk katacak.

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İbrahim Büyükak gecenin ilk skecini sunacak.

9Sahne ünlülerin

Sahne ünlülerin

“O Ses Türkiye”nin sahnesinde bu akşam yarışmacılar değil, ünlü isimler var.

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Serenay Sarıkaya, Özge Özpirinçci, Berrak Tüzünataç, Şebnem Bozoklu, Meriç Aral, Gupse Özay, Şükrü Özyıldız, Erdal Özyağcılar, İbrahim Büyükak, Max Kruse ve Bergüzar Korel en sevdikleri şarkıları söylüyor.

11Oyuncular yarışıyor

Oyuncular yarışıyor

teve2’nin beğeniyle izlenen yarışma programı “Kelime Oyunu”nun yılbaşı özel bölümünde “Afili Aşk” dizisinin oyuncuları yarışıyor.Ali İhsan Varol yarışmada Taner Rumeli, Asena Tuğal, Uğur Uzunel, Ozan Dağgez ve Beril Pozam’a eğlenceli sorular yöneltiyor.

12Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster?

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu bilgi yarışması “Kim Milyoner Olmak İster” de bu akşam yılbaşı özel bölümüyle ekranda olacak. 9 yarışmacı yeni yıla büyük ödülle girmek için mücadele edecek.

13İlker’in konukları

İlker’in konukları

İlker Ayrık, hem yönetmenliğini hem de başrolünü üstlendiği “Müstakbel Damat” filminde rol alan Erdal Özyağcılar, Hande Soral, Ayça Erturan ve Nilgün Kasapbaşoğlu’nu “Yaparsın Aşkım”ın yılbaşı özel bölümünde ağırlıyor.

143 araba veriyor

3 araba veriyor

İlker Ayrık’ın sunduğu “Yaparsın Aşkım” yılbaşı özel yayınıyla evlerinize konuk oluyor. Yarışmacılar özel yayında 3 araba ödülü için kıyasıya rekabete giriyor. 20.00 FOX

15Anlamlı kutlama

Anlamlı kutlama

Star TV ve NTV, anlamlı bir ortak yayına imza atıyor. Saat 22.50’de başlayacak “Kimler Geldi Kimler Geçti Fikret Şeneş Şarkıları” programında ünlü sanatçılar, Darülaceze’ye destek için şarkı söylüyor. Simge Fıstıkoğlu’nun sunduğu programda Darülaceze için bağış çağrısı yapılıyor.

16Yılbaşı neşesi

Yılbaşı neşesi

Ali Sunal’ın yönetiminde ekrana gelen “Güldür Güldür Show”, birbirinden komik skeçlerle yılbaşı gecesine renk katacak.

17Köyde şenlik var

Köyde şenlik var

TRT 1’in sevilen dizisi “Kalk Gidelim”in bu akşam ekrana gelecek bölümünde Menteşe Belediye Başkanı, yılbaşı organizasyonu yapmaya karar veriyor. Köy meydanında kurulan şenlik alanında İrem Derici de sahneye çıkıyor.

18Veda konseri

Veda konseri

Berlin Filarmoni Orkestrası’nın geleneksel yeni yıl konseri TRT 2’den canlı yayınlanacak. Kirill Petrenko yönetimindeki konserde soprano Diana Damrau da yer alacak. 19.25 TRT 2

192019’a son bakış

2019’a son bakış

CNN Türk, 2019’un önemli olaylarını gün boyu özel yayınlarında ekrana taşıyacak. Kanal canlı bağlantılarla 2020 kutlamalarını da izleyici ile buluşturacak.

20Nostaljik kutlama

Nostaljik kutlama

TRT Müzik, “Yeni Yıl Nostalji” adlı özel yayınında 70’li, 80’li ve 90’lı yıllara ait yılbaşı programlardan oluşan seçkileri ekrana getiriyor. Saat 14.00’teki programda 70’ler, saat 17.30’da 90’lar, saat 20.15’te 80’ler görüntüleri yer alıyor. Saat 20.45’te Muazzez Ersoy, en güzel şarkılarını söylüyor.

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