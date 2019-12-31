Haber Giriş: 31 Aralık 2019 - 08:00,
Yılbaşı ekranında neler var?
2020'ye saatler kala, ne izleyeceğinize karar veremediyseniz, bu rehber sizin için1
“Çok Güzel Hareketler 2” özel bölümüyle yılbaşı ekranına renk katacak. Burcu Özberk, Çağlar Ertuğrul, Ümit Besen, Eypio, Gülben Ergen, Anadolu Ateşi, Suzan Kardeş, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Ersay Üner ve İsmail Altunsaray’ın konuk olduğu özel bölüm, ekran başındakilere keyifli bir akşam yaşatacak. “Bir Demet Tiyatro”nun unutulmaz karakterleri Mükremin Çıtır, Lütfiye Çıtır ve Feriştah da 25 yıl sonra “Çok Güzel Hareketler 2”de seyirciyle buluşacak.
Rüyada buluştular
Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan, yıllar sonra aynı sahnede Lütfiye, Mükremin ve Feriştah olarak buluşuyor. Mükremin’in rüyasının ekrana geleceği bu bölüm, seyirciyi kahkahaya boğacak. Gecenin finalini Suzan Kardeş yapacak.
Oyuncular yarışıyor
teve2’nin beğeniyle izlenen yarışma programı “Kelime Oyunu”nun yılbaşı özel bölümünde “Afili Aşk” dizisinin oyuncuları yarışıyor.Ali İhsan Varol yarışmada Taner Rumeli, Asena Tuğal, Uğur Uzunel, Ozan Dağgez ve Beril Pozam’a eğlenceli sorular yöneltiyor.
İlker’in konukları
İlker Ayrık, hem yönetmenliğini hem de başrolünü üstlendiği “Müstakbel Damat” filminde rol alan Erdal Özyağcılar, Hande Soral, Ayça Erturan ve Nilgün Kasapbaşoğlu’nu “Yaparsın Aşkım”ın yılbaşı özel bölümünde ağırlıyor.
Anlamlı kutlama
Star TV ve NTV, anlamlı bir ortak yayına imza atıyor. Saat 22.50’de başlayacak “Kimler Geldi Kimler Geçti Fikret Şeneş Şarkıları” programında ünlü sanatçılar, Darülaceze’ye destek için şarkı söylüyor. Simge Fıstıkoğlu’nun sunduğu programda Darülaceze için bağış çağrısı yapılıyor.
Köyde şenlik var
TRT 1’in sevilen dizisi “Kalk Gidelim”in bu akşam ekrana gelecek bölümünde Menteşe Belediye Başkanı, yılbaşı organizasyonu yapmaya karar veriyor. Köy meydanında kurulan şenlik alanında İrem Derici de sahneye çıkıyor.
2019’a son bakış
CNN Türk, 2019’un önemli olaylarını gün boyu özel yayınlarında ekrana taşıyacak. Kanal canlı bağlantılarla 2020 kutlamalarını da izleyici ile buluşturacak.
Nostaljik kutlama
TRT Müzik, “Yeni Yıl Nostalji” adlı özel yayınında 70’li, 80’li ve 90’lı yıllara ait yılbaşı programlardan oluşan seçkileri ekrana getiriyor. Saat 14.00’teki programda 70’ler, saat 17.30’da 90’lar, saat 20.15’te 80’ler görüntüleri yer alıyor. Saat 20.45’te Muazzez Ersoy, en güzel şarkılarını söylüyor.
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