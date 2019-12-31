Yılbaşı ekranında neler var?

Kim Milyoner Olmak İster? Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu bilgi yarışması “Kim Milyoner Olmak İster” de bu akşam yılbaşı özel bölümüyle ekranda olacak. 9 yarışmacı yeni yıla büyük ödülle girmek için mücadele edecek.