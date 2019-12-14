Yılbaşı eğlencesinin " En iyi 10 Adresi" Ama çok pahalı

Tarkan Yavru Vatan’da

1. KIBRIS EĞLENCESİ SEVENLERE

Yılbaşına Megastar’la girmek isteyenler hem Girne’ye kadar yolu göze alacak hem de ciddi bir meblağı gözden çıkaracak. Eğer konaklama yapmaya kalkarsınız en az üç gün kalmak zorundasınız. İki kişilik oda fiyatları 11.737’den başlıyor. O zaman konsere ücret ödemiyorsunuz. Eğer dışarıdan katılım yapacaksanız, 2500 lira ödüyorsunuz. Limitsiz yeri ve yabancı içki hakkınız var. (0392) 444 0 650