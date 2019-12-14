Yılbaşı eğlencesinin " En iyi 10 Adresi" Ama çok pahalı
Yeni yıla evde değil, dışarıda girmek isteyenler için seçenekler belli olmaya başladı. Başladı diyoruz ama elinizi çabuk tutmanız lazım, rezervasyonlar çok kısa sürede doluyor. Tek sorun, bu özel gecede fiyatların da katlanması.
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Yeni yıla evde değil, dışarıda girmek isteyenler için seçenekler belli olmaya başladı. Başladı diyoruz ama elinizi çabuk tutmanız lazım, rezervasyonlar çok kısa sürede doluyor. Tek sorun, bu özel gecede fiyatların da katlanması. JÜRİ Çağdaş Ertuna - Milliyet kent yazarı Esin Övet - HaberTürk kent yazarı Saffet Emre Tonguç - Hürriyet Seyahat yazarı Deniz Huysal - Time Out İstanbul yayıncısı Savaş Özbey - Kent yazarı
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Tarkan Yavru Vatan’da 1. KIBRIS EĞLENCESİ SEVENLERE Yılbaşına Megastar’la girmek isteyenler hem Girne’ye kadar yolu göze alacak hem de ciddi bir meblağı gözden çıkaracak. Eğer konaklama yapmaya kalkarsınız en az üç gün kalmak zorundasınız. İki kişilik oda fiyatları 11.737’den başlıyor. O zaman konsere ücret ödemiyorsunuz. Eğer dışarıdan katılım yapacaksanız, 2500 lira ödüyorsunuz. Limitsiz yeri ve yabancı içki hakkınız var. (0392) 444 0 650
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Klein Wal’da tekno parti 2. ELEKTRONİK MÜZİK SEVENLERE Ayazağa’daki şehrin en büyük tekno kulübü Klein Wal şu anda kapalı; yılbaşı gecesi açılacak. bin kişilik partide DJ Be Svendsen kabinde olacak. Kapılar 23.00’te açılacak, parti 05’e kadar devam edecek. Giriş ücreti henüz belli değil. Kulübün Instagram hesabından takip edebilirsiniz: @klien.wal
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Halas teknesinde geri sayım 3. BOĞAZ SEFASI SEVENLERE Boğaz’ın asırlık incisi Halas teknesi, Bodrum Maça Kızı’nın üyelik kulübü olmaya hazırlanıyor. Bunun başlangıç partisiyse yılbaşı gecesi yapılacak partiyle lanse edilecek. Canlı orkestra üzerine DJ performansı olacak. Şampanyalı yemek dahil kişi başı 3900 lira. Ama çok kısıtlı kontenjan var. (0549) 334 21 04
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Sabah balon turuna 4. KAPADOKYA SEVENLERE Saffet Emre Tonguç yılbaşı partisine katılıp, partiden sonra da hiç uyumadan balon turuna çıkmayı öneriyor. Ama bu tür bir fantazinin bedeli de ona göre. En az iki kişi konaklama gerekiyor, 4150 liraya geliyor. Gecede akşam yemeği, DJ performansı ve sucuk-ekmek partisi olacak. (0384) 219 31 30
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The Stay’de dört gün, dört gece 5. ÇEŞME SEVENLERE Dört güne uzanan yeni yıl etkinliklerinin son gününde Burning Man’in DJ’lerinden Alman prodüktür Rey&Kjavik çalacak. Kapılar 19.30’da açılacak ama etkinlik 21.00’de başlayacak. Partiye katılım, yemek ve limitsiz premium içkiler dahil kişi başı 1400 lira. (0232) 970 78 29
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Sabaha kadar Marina 6. BODRUM SEVENLERE Merkezdeki Yacht Club eğlencesinde yemek 20.00’de başlayacak; 23.00 gibi Burcu Güney sahne alacak. 01.30’dan sonra DJ performansı var; 03.00 kadar devam edecek. Yemekli gitmek isterseniz kişi başı 490 lira. Sadece içkiye giderseniz giriş ücreti yok, bir bira 40 lira. (0252) 316 12 28
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Bülent Ersoy Sapanca’da 7. ALATURKA SEVENLERE Yeni yıla Diva’nın sesiyle girmek isteyenler Elite World Sapanca yolcusu. giriyor. 23.30’da yemek başlayacak, 23.30’da Bülent Ersoy sahne alacak. Gecenin DJ’iyse Ozan çolakoğlu. Yemekli ve limitsiz yerli içkili kişi başı 950-1250 lira. Bir gece konaklamak isterseniz bu fiyat 2750’ye çıkıyor. (0264) 415 11 12
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Demet Akalın Adana’da 8. ELLER HAVAYA SEVENLERE (0530) 760 11 01Türkçe pop şarkılarla coşmak da bir alternatif. Seyhan’daki Jolly Joker Adana’da program 11.00’de başlıyor, Demet Akalın 02.00’ye kadar sahnede olacak. Giriş 350 lira ve üstüne içtiklerinizi ödüyorsunuz. Yemek yok. Öndeki VIP bölümdeyse fiyat 1500 lira ve bir şişe yabancı içki veriyorlar. (0530) 760 11 01
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Momo Bebeköy açılıyor9. YENİLİK SEVENLERE Listemize henüz açılmamış bir yer de girdi. Momo, geçen yaz Çeşme sahillerinin hatta bütün Türkiye’nin en popüler beach’iydi. İstanbul’da bir restoran-kulüp açacakları fikri bile heyecan yarattı. O gece kabinde DJ Tankut olacak. Ayrıntılar için Instagram hesaplarını takip edin: @momo.bebekoy
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Babylon’da Oldies but Goldies10. NOSTALJİ SEVENLEREBomonti’deki performans merkezi, yeni yılı ABBA’dan Michael Jackson’a, Depeche Mode’dan Madonna’ya eskimeyen klasiklerle karşılayacak.Murat Abbas ve Murat Beşer seçtiği şarkılar, Engin Eraydın’ın hazırladığı görseller eşliğinde olacak. Biletler 80-175 lira. www.biletix.com