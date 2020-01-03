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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 03 Ocak 2020 - 13:12, /

Yılbaşı eğlencesinde ölen Betül'ün arkadaşından şok ifade: Uyuşturucu kullandık

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yılbaşı kutlaması sırasında aşırı alkol nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürülen diş hekimi Betül Karaayvaz'ın (26) harita mühendisi arkadaşı Nurullah Tan, polise verdiği ifadede, eve uyuşturucu getirdiğini, kendisiyle birlikte 8 arkadaşının bunu kullandığını anlattı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Nurullah Tan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gençlerin aynı gece, ev sahibi Berkay T.'nin yaptığı rakıyı içtikleri de belirlendi.

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