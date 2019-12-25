Yılbaşı büyük ikramiyesi talihlisi için hazır

"BİLETLERİN YÜZDE 80'İ SATILDI"



MPİ Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Murtaza Çakır, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bilet satışlarının geçen yılla aynı düzeyde olduğunu belirterek, "Ankara depolarındaki biletlerin tamamı tükendi. Seyyar bayiler, şubeler ve sayısal terminallerde biletler mevcut, oradan satışlar devam ediyor. Şu an için biletlerin satış oranında yüzde 80’leri buldu. Yılbaşında son günlerde satışlar oluyor." dedi.



İnternet üzerinden yapılan satışlarda, 1'lik, 10'luk, 100'lük biletlerden hisse satın alınabileceğine işaret eden Çakır, bu yeni uygulamaya da rağbetin yüksek olduğunu ancak asıl satışın geleneksel olarak seyyar bayiler üzerinden yapıldığını ifade etti.