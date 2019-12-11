Çıplak pozlarıyla tanınan 'Yılanlı kadın' şimdi tacıyla kral sofrasında
Aslında 2000'lerin ilk yarısında belki de hayatına nasıl bir yön vereceğini bilmediğinden gerçekten de şöhret peşindeydi.
BACKGRID USA, AVALON, REUTERS, AP, AFP
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Bir erkek dergisine yılana sarılarak çıplak pozlar verdi sonra da TV'de yayınlanan bir reality show'da boy gösterdi. Ama 2010'da bir restoranda tanıştığı genç adam sayesinde hayatı değişti. Bir zamanlar verdiği pozlar nedeniyle "yılanlı kadın" olarak anılan o genç kadın şimdi ülkesinin yakışıklı prensiyle evli ve iki çocuk annesi.
BACKGRID USA, AVALON, REUTERS, AP, AFP
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Avrupa'nın kraliyet aileleri hakkında bilgi sahibiyseniz eğer İsveç Kral ve Kraliçesi'nin tek oğlu Prens Carl Philip'in eşi Sofia Hellqvist'ten söz ettiğimizi anladınız zaten.
BACKGRID USA, AVALON, REUTERS, AP, AFP
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Bir zamanlar, TV ekranlarında ya da objektif karşısında adını duyurmaya çalışan o genç kadın yani Sofia Hellqvist ya da evlendikten sonraki adıyla Prenses Sofia, dün İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen Nobel töreninin en çok dikkat çeken kişilerinden biriydi.
BACKGRID USA, AVALON, REUTERS, AP, AFP
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Hatta üzerindeki gösterişli ve şık mavi elbisesi, başında tacıyla gecenin en çok ilgi gören katılımcısı desek yanlış olmaz.
BACKGRID USA, AVALON, REUTERS, AP, AFP
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35 yaşındaki Prenses Sofia, Prens ile 2010 yılında tanışmadan sadece bir yıl önce kamera karşısında geçen hayatına bir son verip çalışmak için gönüllü olarak Gana'ya gitti. Orada yardıma muhtaç çocuklar ve gençler için çalıştı.
BACKGRID USA, AVALON, REUTERS, AP, AFP
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Ondan önce de New York'a gidip muhasebe eğitimi görmüştü. Yani hayatına kalıcı bir yön vermeye çalışıyordu. Tüm bu arayış içinde 2010 yılında bir restoranda Carl Philip ile tanıştı.
BACKGRID USA, AVALON, REUTERS, AP, AFP
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Çift flört etmeye başladı başlamasına ama Prens'in ailesi onu çok da istemedi önceleri. Bunun nedeni de Sofia'nın soylu olmayan bir aileden gelmesi değildi. Asıl neden geçmişiydi.
BACKGRID USA, AVALON, REUTERS, AP, AFP
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Bir de Prens ile flört ettiği duyulunca Sofia'nın bütün eski defterleri açılıp verdiği erotik pozlar, katıldığı yarışma yeniden gündeme geldi.
BACKGRID USA, AVALON, REUTERS, AP, AFP
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Carl Philip'in ailesi de önceleri Sofia Hellqvist'in Prens'i gerçekten sevmediğini, tek amacının şöhret ve para olduğunu düşündü. Ama sonra yanıldıklarını anladılar.
BACKGRID USA, AVALON, REUTERS, AP, AFP
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Çift, 2015 yılında evlendi. Düğünleri masal prenseslerini aratmayacak türdendi. Zaten evlilik öncesinde de evliliğinin ilk dönemlerinde de sürekli olarak geçmişi karşısına çıkarılan Sofia Hellqvist "hiçbir şeyden pişman olmadığını. Her şeyin kendi tercihi olduğunu ve yine olsa yine aynısını yapacağını" söyleyerek eleştirilere yanıt verdi.
BACKGRID USA, AVALON, REUTERS, AP, AFP
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Ama nişan açıklandıktan sonra Sofia Hellqvist, gelin gideceği aileye uygun giyinip öyle davranmaya başladı. Gençlik yıllarında yaptırdığı dövmelerin bazılarını sildirdi. Daha ciddi bir giyim tarzı benimsedi.
BACKGRID USA, AVALON, REUTERS, AP, AFP
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Prens Carl Philip ile Prenses Sofia şimdi iki çocuklarıyla birlikte mutlu bir yaşam sürdürüyorlar.
BACKGRID USA, AVALON, REUTERS, AP, AFP
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Çift, dün düzenlenen ve Kral ile Kraliçe'nin ev sahipliği yaptığı törene de el ele katıldı. Tören sırasında birbirlerine aşk dolu bakışları da aslında hala birbirlerini ilk gördükleri gündeki heyecanlarını koruduğunun kanıtı gibiydi.
BACKGRID USA, AVALON, REUTERS, AP, AFP
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Prens Carl Philip ile Sofia Hellqvist, çoğu Avrupa kraliyet ailelerinden oluşan 550 konuk önünde evlendiler. Düğünleri günlerce dünya basınının manşetlerinden inmedi.
BACKGRID USA, AVALON, REUTERS, AP, AFP
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İsveç Kralı Carl Gustaf ile Kraliçe Silvia'nın tek erkek çocuğu olan Prens Carl Philip, iki erkek çocuk sahibi oldu.
BACKGRID USA, AVALON, REUTERS, AP, AFP
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Prens, babasının veliahtı değil. Kendisinden iki yaş büyük ablası Prenses Victoria, zamanı geldiğinde tahta çıkacak. Prens'in bir de Prenses Madeleine adında küçük kız kardeşi var.
BACKGRID USA, AVALON, REUTERS, AP, AFP
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Kral'ın kararıyla İsveç kraliyet ailesi küçüldü. Prens Carl Philip ile Prenses Madeleine'in çocukları, unvanları ellerinde kalsa da kraliyet görevlerinden çıkarıldı.