Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'inin son hali şaşırttı
Bir zamanların fenomen dizisi Yılan Hikayesi'nde canlandırdığı Rambo Berk karakteri ile hafızalara kazınan Ferhat Yılmaz, kilo veren ünlüler kervanına katıldı. Üç ayda 50 kilo veren oyuncuyu görenler, gözlerine inanamıyor.
Bir zamanların fenomen dizisi Yılan Hikayesi'nde canlandırdığı Rambo Berk karakteri ile hafızalara kazınan Ferhat Yılmaz, kilo veren ünlüler kervanına katıldı. Üç ayda 50 kilo veren oyuncuyu görenler, gözlerine inanamıyor.
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