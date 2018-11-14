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Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'inin son hali şaşırttı

Bir zamanların fenomen dizisi Yılan Hikayesi'nde canlandırdığı Rambo Berk karakteri ile hafızalara kazınan Ferhat Yılmaz, kilo veren ünlüler kervanına katıldı. Üç ayda 50 kilo veren oyuncuyu görenler, gözlerine inanamıyor.

Hürriyet Haber
14.11.2018 - 12:35 | Son Güncelleme:
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Yılan Hikayesinin Rambo Berkinin son hali şaşırttıNext

Bir zamanların fenomen dizisi Yılan Hikayesi'nde canlandırdığı Rambo Berk karakteri ile hafızalara kazınan Ferhat Yılmaz, kilo veren ünlüler kervanına katıldı. Üç ayda 50 kilo veren oyuncuyu görenler, gözlerine inanamıyor.

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