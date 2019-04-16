Dünyadan mesaj yağdı... Yıkıldılar

Paris’in en ünlü yapılarından Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangın ülke ve dünya çapında üzüntüye neden oldu. Çıkan yangına ilişkin, ülkeler birlik mesajları paylaştı. Notre Dame Katedrali 850 yılı aşkın tarihiyle Hristiyanlığın bu ülkedeki sembolü olarak gösteriliyor. İşte Notre Dame Katedrali'nin bilinmeyenleri...
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