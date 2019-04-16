Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler > Dünya>Dünyadan mesaj yağdı... Yıkıldılar

    Dünyadan mesaj yağdı... Yıkıldılar

    Paris’in en ünlü yapılarından Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangın ülke ve dünya çapında üzüntüye neden oldu. Çıkan yangına ilişkin, ülkeler birlik mesajları paylaştı. Notre Dame Katedrali 850 yılı aşkın tarihiyle Hristiyanlığın bu ülkedeki sembolü olarak gösteriliyor. İşte Notre Dame Katedrali'nin bilinmeyenleri...

    AFP-AP-REU-AA-DHA-İHA
    16.04.2019 - 00:46 | Son Güncelleme:
    1 / 68
    Dünyadan mesaj yağdı... YıkıldılarNext

    Fransa'nın başkenti Paris’te her yıl yaklaşık 13 milyon turistin ziyaret ettiği en ünlü yapılardan biri olan Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

    Etiketler: fransa

    En Yeni Foto Galeriler

    Telefonunuzda varsa hemen silin! Başınız yanmak üzere

    Telefonunuzda varsa hemen silin! Başınız yanmak üzere

    Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu! İşte dudak uçuklatan değerleri

    Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu! İşte dudak uçuklatan değerleri

    Akdeniz’in en güzel sahil kasabaları! Sessizlik ve huzur arayanlar, şimdi tam zamanı...

    Akdeniz’in en güzel sahil kasabaları! Sessizlik ve huzur arayanlar, şimdi tam zamanı...

    Dünyadan mesaj yağdı... Yıkıldılar

    Dünyadan mesaj yağdı... Yıkıldılar

    Notre Dame Katedrali'nde yangın

    Notre Dame Katedrali'nde yangın

    Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! Küme düşen takımlar ise...

    Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! Küme düşen takımlar ise...

    Rus ajanı, 20 yıllık sırrını açıkladı!

    Rus ajanı, 20 yıllık sırrını açıkladı!

    Sabah başladığınız diyet akşama bozulmasın! İşte 5 düşük kalorili ve nefis yemek tarifi

    Sabah başladığınız diyet akşama bozulmasın! İşte 5 düşük kalorili ve nefis yemek tarifi

    Tire'de dolu yağdı

    Tire'de dolu yağdı

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

    Sayfa Başı

    © Copyright 2019
    Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.