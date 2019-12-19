'Yetti artÄ±k gereksiz seviÅŸme sahneleri' dedi baÅŸrol oynadÄ±ÄŸÄ± diziden ayrÄ±ldÄ±

GÃ¼zel oyuncunun, hem ÅŸÃ¶hretini pekiÅŸtiren hem de kendisine Ã¶dÃ¼l getiren diziden ani ayrÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n nedeni sonunda ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
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37 yaÅŸÄ±ndaki Ruth Wilson, Ã¶nemli rollerinden birini Ã¼stlendiÄŸi The Affair dizisinden ani bir kararla ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
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AyrÄ±lÄ±k nedeni merak uyandÄ±ran Wilson ise tam bir yÄ±l boyunca konuyla ilgili sorulara Ä±srarla sessiz kaldÄ±. Ama sonunda oyuncunun neden diziden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
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The Hollywood Reporter'Ä±n iddiasÄ±na gÃ¶re Ruth Wilson, The Affair adlÄ± diziden, "gereksiz Ã§Ä±plaklÄ±k ve seviÅŸme sahneleri" nedeniyle ayrÄ±ldÄ±.
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YayÄ±n organÄ±nÄ±n iddiasÄ±na gÃ¶re Ruth Wilson, dizinin seti hakkÄ±nda "zehirli bir Ã§alÄ±ÅŸma ortamÄ±ydÄ±" diye konuÅŸtu.
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AslÄ±nda Wilson'Ä±n dizi iÃ§in kontrat imzalarken senaryonun gerektirdiÄŸi seviÅŸme sahnelerinde oynamayÄ± da kabul ettiÄŸi belirtildi.
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Ancak oyuncu bir sÃ¼re sonra bu tÃ¼r bazÄ± sahnelerin gereksiz olduÄŸunu ve bir amaca hizmet etmediÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye baÅŸladÄ±. Sonunda da Ã§areyi diziden ayrÄ±lmakta buldu.
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Ruth Wilson, kendisine bir AltÄ±n KÃ¼re Ã¶dÃ¼lÃ¼ de getiren diziden ayrÄ±lÄ±k sebebini uzun sÃ¼re gizlemiÅŸti.
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Dizinin dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ sezonundan sonra ayrÄ±lan Wilson bu konuda sorulan sorulara,Â "konunun para ya da baÅŸka bir anlaÅŸma yapmasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirtip "Ã‡ok daha bÃ¼yÃ¼k bir hikaye var" yanÄ±tÄ±nÄ± vermiÅŸti.Â