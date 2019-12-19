'Yetti artÄ±k gereksiz seviÅŸme sahneleri' dedi baÅŸrol oynadÄ±ÄŸÄ± diziden ayrÄ±ldÄ±

Dizinin dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ sezonundan sonra ayrÄ±lan Wilson bu konuda sorulan sorulara,Â "konunun para ya da baÅŸka bir anlaÅŸma yapmasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirtip "Ã‡ok daha bÃ¼yÃ¼k bir hikaye var" yanÄ±tÄ±nÄ± vermiÅŸti.Â



BACKGRID USA, BACKGRID UK, INSTAGRAMÂ