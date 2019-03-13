Çocuk yaşta gelen şöhret onu da bitirdi: Lütfen bana dua edin!

Daha çocuk yaşta şöhrete ulaşan, dünyanın dört bir yanında milyonlarca gençten oluşan bir hayran kitlesi edinen, dudak uçuklatan bir servet kazanan Justin Bieber, kelimenin tam anlamıyla bir ruhsal çöküş yaşıyor.
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