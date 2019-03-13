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Çocuk yaşta gelen şöhret onu da bitirdi: Lütfen bana dua edin!

Gösteri dünyasında örneklerine çok rastlanan bir "erken şöhret çabuk tüketti" dramı daha yaşanıyor.

Hürriyet Haber
13.03.2019 - 14:35 | Son Güncelleme:
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Çocuk yaşta gelen şöhret onu da bitirdi: Lütfen bana dua edinNext

Daha çocuk yaşta şöhrete ulaşan, dünyanın dört bir yanında milyonlarca gençten oluşan bir hayran kitlesi edinen, dudak uçuklatan bir servet kazanan Justin Bieber, kelimenin tam anlamıyla bir ruhsal çöküş yaşıyor.

DEPO PHOTOS, BACKGRID USA 

Etiketler: Justin Bieber , Hailey Baldwin , Selena Gomez

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