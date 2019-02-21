Yeşilçam'ın masum bakışlı yıldızıydı: Yerini kızına bıraktı

Yıllar önce herkes onlardan 'ünlülerin çocukları' diye söz ediyordu.. şimdi ise 'ünlülerin kendileri gibi ünlü çocukları'. işte sinema, müzik ve sahne dünyasının ünlüleri ve onlarla aynı mesleği seçen çocukları.
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