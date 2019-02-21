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Yeşilçam'ın masum bakışlı yıldızıydı: Yerini kızına bıraktı

Bir insanın başarılı olduğu meslek dalında yıllar sonra kendi çocuğuyla çalışması hem büyük bir mutluluk hem büyük bir heyecan.

HÜRRİYET ARŞİV

Hürriyet Haber
21.02.2019 - 15:21 | Son Güncelleme:
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Yeşilçamın masum bakışlı yıldızıydı: Yerini kızına bıraktıNext

Yıllar önce herkes onlardan 'ünlülerin çocukları' diye söz ediyordu.. şimdi ise 'ünlülerin kendileri gibi ünlü çocukları'. işte sinema, müzik ve sahne dünyasının ünlüleri ve onlarla aynı mesleği seçen çocukları.

HÜRRİYET ARŞİV

Etiketler: ünlülerin çocukları , çocuklarıyla meslektaş olan ünlüler , ünlüler ve çocukları

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