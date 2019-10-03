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Yeşilçam'ın güzeli Fatma Belgen pazarda bere satıyor

İzmir’in Gaziemir ilçesinde yaşayan ünlü sinema sanatçısı Fatma Belgen (70), sokak hayvanlarına daha fazla destek olmak için elleriyle ördüğü bereleri pazarda satıyor. Belgen, “Bir denize damla bırakabilirsem ne mutlu bana. Bir gün gideceğiz ama bomboş gidip de arkamdan hiçbir şey konuşmamalarını değil de en azından bunların konuşulmasını isterim” dedi.

İHA
03.10.2019 - 10:21 | Son Güncelleme:
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Yeşilçamın güzeli Fatma Belgen pazarda bere satıyorNext

İzmir’de doğan henüz küçükken İstanbul’a göç eden ünlü sinema sanatçısı Fatma Belgen, 2008 yılında doğduğu şehir İzmir’e döndü. Bir süre bankacılık yaptıktan sonra 1971 yılında Ses dergisinin açtığı ‘Artist Yarışması’nda 3 bin kadın arasında ikinci seçilen ve daha sonra çok sayıda sinema filmi ve dizide rol alan Belgen, İzmir’de sakin bir hayat sürüyor. Sokak hayvanlarına büyük bir sevgi duyan Belgen, onları daha iyi besleyebilmek için ördüğü bereleri çarşamba ve cuma günleri Gaziemir’de kurulan pazarda satıyor.

Etiketler: yeşilçam , oyuncu

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