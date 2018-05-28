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YeÅŸilçam'Ä±n en güzel yüzlü yÄ±ldÄ±zÄ±ydÄ±, bir tornavida kariyerini bitirdi

AslÄ±nda bÃ¶yle hikayeler Ã¼nlÃ¼lerin dÄ±ÅŸarÄ±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± gÃ¶rÃ¼nen dÃ¼nyasÄ±nda Ã¶yle Ã§ok ki...Bazen ÅŸanslarÄ± kÃ¶tÃ¼ gittiÄŸi iÃ§in bazen kendi yanlÄ±ÅŸ adÄ±mlarÄ± yÃ¼zÃ¼nden ÅŸÃ¶hretin zirvesinden bir anda yalnÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n ve yoksulluÄŸun en derinine dÃ¼ÅŸen Ã¼nlÃ¼lerin Ã¶ykÃ¼lerini okumuÅŸsunuzdur siz de!

HÃ¼rriyet Haber
28.05.2018 - 12:55 | Son GÃ¼ncelleme:
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YeÅŸilÃ§amÄ±n en gÃ¼zel yÃ¼zlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ±ydÄ±, bir tornavida kariyerini bitirdiNext

Peki ya kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k yaÅŸta ÅŸÃ¶hreti yakalayan ama talihsiz bir kazanÄ±n ardÄ±ndan henÃ¼z 17 yaÅŸÄ±ndayken, Ã¼stelik de bir tornavida yÃ¼zÃ¼nden kariyerini genÃ§ yaÅŸta bitiren Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ±n Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼ hatÄ±rlÄ±yor musunuz?

Ä°ÅŸte YeÅŸilÃ§am'Ä±n bir dÃ¶nemine damga vuran yÄ±ldÄ±zlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± o film gibi hayatlar.Â

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