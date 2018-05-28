Peki ya kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k yaÅŸta ÅŸÃ¶hreti yakalayan ama talihsiz bir kazanÄ±n ardÄ±ndan henÃ¼z 17 yaÅŸÄ±ndayken, Ã¼stelik de bir tornavida yÃ¼zÃ¼nden kariyerini genÃ§ yaÅŸta bitiren Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ±n Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼ hatÄ±rlÄ±yor musunuz?
Ä°ÅŸte YeÅŸilÃ§am'Ä±n bir dÃ¶nemine damga vuran yÄ±ldÄ±zlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± o film gibi hayatlar.Â
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