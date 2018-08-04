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Haberler >Ekonomi>Yerli ve yabancı turist akın etti! Türkiye'de bir ilk olacak...

Yerli ve yabancı turist akın etti! Türkiye'de bir ilk olacak...

Sivas Belediyesi tarafından kent merkezine yedi kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'na inşa edilen ve dünya genelinde izlenme rekorları kıran 'Yüzüklerin Efendisi' filmindeki 'Hobbit' evlerine benzeyen yamaç evlerinin 6 olan sayısı yeni yapılan evlerle 24'e yükseldi. Hobbit tatil köyüne dönüştürülen alan yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini görüyor.

İHA
04.08.2018 - 12:42 | Son Güncelleme:
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Yerli ve yabancı turist akın etti Türkiyede bir ilk olacak...Next

Sivas Belediyesi tarafından kent merkezine yedi kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'na inşa edilen ve dünya genelinde izlenme rekorları kıran 'Yüzüklerin Efendisi' filmindeki 'Hobbit' evlerine benzeyen yamaç evlerinin 6 olan sayısı yeni yapılan evlerle 24'e yükseldi.

Etiketler: hobbit köyü , sivas hobbit köyü , hobbitler , haberler

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