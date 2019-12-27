Yerli otomobilin özellikleri neler? Yerli otomobil ne zaman çıkacak?
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) tanıtımını yaptığı yerli otomobil parça parça paylaşılan görüntüleriyle büyük bir ilgi gördü. Beş firmanın ortak katılımı ile üretilen yerli otomobil ile ilgili merak edilen pek çok detay var. Peki, yerli otomobilin özellikleri neler? Yerli otomobil ne zaman çıkacak?
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2011 yılından beri gündemde olan yerli otomobilin görüntüleri 26 Aralık’ta sosyal medya üzerinden paylaşılmıştı. Ön gösterimi kısa bir süre sonra gerçekleşecek olan yerli otomobilin özelliklerine ilişkin detaylar ise zaman zaman gündeme geliyordu. Peki, yerli otomobilin özellikleri neler, yerli otomobil ne zaman çıkacak?
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HAYATI KOLAYLAŞTIRAN TEKNOLOJİLERE SAHİP
Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olarak görülen "Türkiye'nin Otomobili"nin başlangıçta C Segmentinde elektrikli bir SUV ile piyasaya girmesi, takip eden yıllarda model sayısını 5'e çıkarması planlandı.
TOGG'un tüm araçlarında standart olarak sunması beklenen yeni teknolojisi, evde kullanılan ağa bağlı ve akıllı çamaşır, bulaşık makinesi, buzdolabı ya da müzik sistemi gibi cihazlarla otomobili entegre edip hayatı kolaylaştıran çözümler sunacak.
Yurt dışı bağlantılı Türk startup ve TOGG mühendislerinin birlikte geliştirdikleri, TOGG'un akıllı aracını adeta özel bir asistan haline getiren yeni platformla otomobil, internete bağlı tüm akıllı cihazlarla iletişime geçip bağlantı teknolojileriyle akıllı yaşamın merkezine yerleşiyor.
Akıllı otomobil, fişte bırakılan ütüden, internet alışverişinden, yapılan alışverişin sürücüsü yanında değilken bile araca teslimine kadar birçok konuda yardımcı olabilecek senaryolar üretebiliyor.
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TAM ŞARJ YENİLİĞE YOLCULUK
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından araca dair yeni detaylar veren iki görüntü daha tanıtıma saatler kala paylaşıldı. TOGG'un "Tam şarj #YeniliğeYolculuk, #DoğuştanElektrikli, #SıfırEmisyonlaSıfırdanBaşladık, #TürkiyeninOtomobili, #TOGG" etiketiyle paylaştığı animasyon görüntüde yerli otomobilin elektrikli yapısı ve pil gücüne vurgu yapıldı.
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YERLİ OTOMOBİL NE ZAMAN ÇIKACAK?
TOGG CEO'su Karakaş, yurt içinde ve yurt dışında ağırlıklı olarak yeni ulaşım modelleri ve teknolojileri hakkında düzenlenen toplantılarda yaptığı konuşmalarda, 2022'nin ortalarında Türkiye'nin elektrikli aracını piyasaya sürmeye başlayacağını ve bu aracın piyasaya çıktığı tarihte rakipleriyle aynı seviyede otonom sürüşe hazır olacağını belirtmişti. 2030 yılına kadar toplam 5 model ve her model için 3 farklı kasa tasarımının gerçekleştirilmesi bekleniyor.