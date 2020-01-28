Yerli otomobilin CEO'sundan önemli fiyat açıklaması

Ona göre pazarlık yapıyoruz. Ancak ne olursa olsun fikri mülkiyet hakkının bizde olmasını istiyoruz. Ona göre anlaşma yapıyoruz. Elektrikli güç ünitesi konusunda her türlü alternatifi düşündük. Lisans alalım bir şirketle geliştirelim, teknoloji partneri bulalım ya da hepsini kendi çabamızla üretelim şeklinde alternatiflerimiz vardı. Ancak bu yolu seçseydik 10 seneye ihtiyacımız vardı. Birden fazla teknolojik partnerle elektrikli güç ünitemizi geliştirelim fikri mülkiyet hakkı da biz de olsun dedik. Direksiyonda biz varız. Otomobil için ne üretiliyorsa bizim için üretiliyor. Biz ürettiriyoruz. Kendi yapabilme yetkinliğimizi geliştiriyoruz. Dünyanın en iyileri ile çalışarak büyüyoruz. Belirli noktalarda ülkemizde henüz tecrübe yok. Olmaması sorun değil, biz onu yaratmak için uğraşıyoruz. 2022’de 500 milyon Euro ile Türkiye’de ödenmiş sermayesi en yüksek otomobil şirketi olacağız. Kazandığımız parayı yeni yatırımlara yeni ürünlere harcayacağız. Çünkü yatırımcılar 15 yıl boyunca temettü almayacak.”