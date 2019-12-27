Haber Giriş: 27 Aralık 2019 - 08:18,
Yerli otomobil tanıtılıyor: Yerli otomobilin ismi ne olacak, fiyatı belli oldu mu?
58 yıl önce ilk adımları atılan yerli otomobilin tanıtım günü geldi çattı. Gebze’de tanıtılacak olan yerli otomobil ile ilgili merak edilen pek çok detay var. Peki, yerli otomobil saat kaçta tanıtılacak? Yerli otomobilin ismi ne olacak, fiyatı belli oldu mu?
Türkiye’nin ilk defa 2011 yılında duyduğu “Yüzde 100 yerli otomobil” bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla tanıtılacak. Tanıtım saat 14.30’da Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde yapılacak. Peki yerli otomobil nerede üretilecek? Yerli otomobilin ismi ve fiyatı ne olacak?
YERLİ OTOMOBİL NEREDE ÜRETİLECEK?
Yerli otomobil üretimiyle ilgili ayrıntıları içeren Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yerli otomobil üretimiyle ilgili ayrıntıları içeren Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla yerli otomobil üretim tesisi Bursa'da kurulacak.
YERLİ OTOMOBİLİN İSMİ NE OLACAK?
Yerli otomobil tanıtımı öncesinde en çok tartışılan ve konuşulan konulardan biri de yerli otomobilin ismi oldu. Bu konusu henüz bir resmi açıklama gelmese de isim detayının 27 Aralık tarihli yerli otomobil tanıtım gününde açıklanabileceği ifade ediliyor. Dün yerli otomobil görüntüsünün yayınlanması ardından, otomobil isminin Fatih olabileceği ifade edildi. Otomobildeki “lale” figürü ise İstanbul olabileceğini düşünüyor. Sosyal medyada gündeme gelen diğer isimler arasında “Ottoman”, “Wolf” (Kurt), “Atak” ve “Türker" yer aldı.
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