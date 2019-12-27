Yerli otomobil tanıtılıyor: Yerli otomobilin ismi ne olacak, fiyatı belli oldu mu?





YERLİ OTOMOBİLİN İSMİ NE OLACAK?



Yerli otomobil tanıtımı öncesinde en çok tartışılan ve konuşulan konulardan biri de yerli otomobilin ismi oldu. Bu konusu henüz bir resmi açıklama gelmese de isim detayının 27 Aralık tarihli yerli otomobil tanıtım gününde açıklanabileceği ifade ediliyor. Dün yerli otomobil görüntüsünün yayınlanması ardından, otomobil isminin Fatih olabileceği ifade edildi. Otomobildeki “lale” figürü ise İstanbul olabileceğini düşünüyor. Sosyal medyada gündeme gelen diğer isimler arasında “Ottoman”, “Wolf” (Kurt), “Atak” ve “Türker" yer aldı.