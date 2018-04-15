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    Yeraltında inanılmaz görüntü... Bin kişilik!

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarınca başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin ilçesinde yaklaşık bin teröristi barındıracak kapasiteye sahip bir yeraltı karargahı ortaya çıkarıldı.

    AFRİN/ANKARA (AA)
    15.04.2018 - 12:35 | Son Güncelleme:
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    Yeraltında inanılmaz görüntü... Bin kişilikNext

    Afrin ilçe merkezinin 18 Mart'ta kontrol altına alınmasının ardından, ilçede sürdürülen arama tarama faaliyetlerinde ÖSO güçleri kırsal bölgede bir yer altı karargahı tespit etti.

    Etiketler: gündem
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