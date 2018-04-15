Yeraltında inanılmaz görüntü... Bin kişilik!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarınca başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin ilçesinde yaklaşık bin teröristi barındıracak kapasiteye sahip bir yeraltı karargahı ortaya çıkarıldı.
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