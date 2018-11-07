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    Yer: İstanbul... Kapılarını ilk kez açtı

    Çağlayan'da inşa edilen ve 2011 yılında İstanbul'daki 6 adliyenin birleşmesiyle faaliyete geçen İstanbul Adalet Sarayı'nda 15 Temmuz darbe davalarından, Ergenekon davalarına, uyuşturucu ve silah kaçakçılığına kadar, binlerce dava delillerinin yer aldığı adli emanet depolarının kapıları, ilk kez AA'ya açıldı.

    AA
    07.11.2018 - 12:28 | Son Güncelleme:
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    Yer: İstanbul... Kapılarını ilk kez açtıNext

    Adli emanet depoları ilk kez görüntülendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı adli emanet depolarından sorumlu Cumhuriyet Savcısı İbrahim Çiçek, "Bizim şu anda bir çekimiz bile kayıp değil. Hesabımızda 150 milyon liraya yakın para var. Döviz hesaplarımız da ayrı. Bankada muhafaza ediliyor" diye konuştu.

    Etiketler: adli emanet depoları , son dakika
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