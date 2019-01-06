Yer: İstanbul... Böyle bekleyip buz gibi suya atladılar

Fener Rum Patrikhanesi'nin bahçesinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayin, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile Ukrayna’da yeni kurulan Birleşik Bağımsız Ortodoks Kilises’nin Başpiskoposu Metropolitan Epifaniy yönetiminde saat 08.00'de başladı.
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