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    Yer: İstanbul... Böyle bekleyip buz gibi suya atladılar

    Hıristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2019. yılı, Fener Rum Patrikanesi'nde düzenlenen ayin ve denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı.

    DHA - AA
    06.01.2019 - 15:16 | Son Güncelleme:
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    Yer: İstanbul... Böyle bekleyip buz gibi suya atladılarNext

    Fener Rum Patrikhanesi'nin bahçesinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayin, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile Ukrayna’da yeni kurulan Birleşik Bağımsız Ortodoks Kilises’nin Başpiskoposu Metropolitan Epifaniy yönetiminde saat 08.00'de başladı.

    Etiketler: Hıristiyanlık , haç çıkarma töreni , son dakika , haberler
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