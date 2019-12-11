Yer: Büyükçekmece... Su seviyesi düşünce ortaya çıktı

Ekim ayının 25"inde yapılan ölçümlerde ise doluluk oranı yüzde 43.20 olarak ölçülürken, bugünkü doluluk oranı ise 35.50 olarak tespit edildi. Doluluk oranı, bu tarihte son 10 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. İstanbul'da 11 Aralık 2016 tarihinde yapılan ölçümlerde doluluk oranı yüzde 37.20 olarak ölçülmüştü. Aynı tarihte 2013 yılında yapılan ölçümlerde ise doluluk oranı yüzde 38.71 olarak belirlenmişti. İstanbul'da 10 Aralık tarihinde ölçülen en yüksek su seviyesi ise 2010 yılında yüzde 71.57 olarak kayıtlara geçmişti.